Un avion de tourisme s'abîme au large de la Corse: quatre morts

Ajaccio, France | AFP | jeudi 12/10/2023 - Un avion de tourisme s'est abîmé en mer au large de Propriano (Corse-du-Sud) jeudi en fin d'après-midi et les quatre personnes à bord sont décédées, a indiqué la Préfecture maritime de Méditerranée.



"Aux alentours de 17h40, des témoins visuels du crash ont alerté le CROSS Med en Corse qui a alors immédiatement déployé un important dispositif de sauvetage aérien et nautique", composé de deux bateaux et trois hélicoptères, a précisé la préfecture maritime de Méditerranée (Prémar) dans un communiqué.



L'accident a eu lieu dans le golfe de Valinco à proximité du Cap Laurosu en Corse-du-Sud.



"Il est intervenu alors que l'avion quittait l'aérodrome de Propriano lors d'une manoeuvre au décollage qui laisse penser à une panne moteur. C'est en tout cas l'hypothèse privilégiée", a indiqué à l'AFP le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe.



Le pilote avait annoncé son retour sur Cannes d'où il était parti jeudi matin, selon le parquet.



Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire par aéronef avec faute du pilote ou problème de maintenance et a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens (GTA).



"Les quatre personnes à bord de l’aéronef ont été récupérées rapidement par les moyens de sauvetage" mais "ont été déclarées décédées en dépit des soins prodigués par les secours pour les réanimer", a ajouté la Prémar.



Il s'agit de deux hommes français et de deux femmes dont l'identité n'était pas immédiatement connue, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Les deux hommes sont nés respectivement en 1982 et 1962, selon le parquet.