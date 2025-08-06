

Un autre procès climatique: une île indonésienne contre le cimentier Holcim

Zug, Suisse | AFP | mercredi 03/09/2025 - Une cour suisse a entendu mercredi la plainte d'habitants d'une île d'Indonésie menacée par la montée de l'océan contre le géant du ciment Holcim, marquant une étape importante dans un nouveau procès climatique très attendu contre une multinationale grande émettrice de gaz à effet de serre.



Quatre habitants de l'île de Pari, dans la mer de Java près de Jakarta, exigent que le groupe suisse, qui a fusionné en 2015 avec le français Lafarge, les indemnise pour les dommages causés par la montée des eaux.



L'audience dans le canton de Zoug, où se trouve le siège social du géant des matériaux de construction, a duré trois heures et vise à déterminer la recevabilité de la plainte, déposée en 2023. Les plaignants réclament chacun 3.600 francs (3.840 euros). Deux d'entre eux ont fait le déplacement en Suisse pour y assister.



Seuls les aspects procéduraux ont été examinés, l'objectif à ce stade étant de déterminer si la cour peut traiter ou non la plainte sur le fond. Sa décision peut être prise immédiatement ou dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois.



"A première vue l'île a l'air idylllique", a déclaré leur avocate, Cordelia Bähr, lors d'une plaidoirie de plus d'une heure, expliquant que le changement climatique constitue "une menace existentielle" pour cette île de 42 hectares.



L'île a déjà perdu 11% de son territoire en 11 ans et risque d'être engloutie d'ici 2050 face à la montée des eaux, fait valoir l'ONG Entraide protestante suisse (Eper), qui soutient les plaignants.



Le changement climatique affecte non pas des millions "mais des milliards de gens" dans le monde, a pour sa part fait valoir Stefanie Pfisterer, une des avocates d'Holcim, qui a cependant affirmé qu'il ne s'agit pas de la bonne plateforme pour ce combat".



Cette plainte illustre le nouveau visage du combat climatique, porté de plus en plus devant les tribunaux par des militants frustrés de la lenteur ou des reculs des Etats dans la lutte contre le réchauffement.



Les entreprises pétrolières sont habituellement les plus attaquées, mais avec Holcim, les défenseurs du climat espèrent une jurisprudence contre une industrie moins connue mais très polluante, responsable de l'ordre de 8% du CO2 rejeté chaque année dans l'atmosphère, soit largement plus que l'aviation. Les fours à haute température pour cuire le calcaire et fabriquer le ciment brûlent généralement du charbon, et la réaction chimique elle-même génère du CO2 supplémentaire.



Les plaignants demandent au groupe, aux 26,4 milliards de francs suisses (28,2 milliards d'euros) de chiffre d'affaires l'an dernier, de les indemniser mais aussi de participer à la protection de l'île et de réduire ses émissions de CO2.



- Un précédent de taille -



"C'est la première plainte climatique déposée contre une entreprise suisse, en l'occurrence le plus gros pollueur de Suisse", a déclaré à l'AFP Yvan Maillard-Ardenti, membre de l'Entreaide Protestante suisse, une des ONG qui soutient les plaignants.



Holcim ne détient plus de cimenteries en Indonésie depuis 2019.



Mais les plaignants considèrent qu'Holcim est "coresponsable de l'élévation des températures, et donc de l'élévation du niveau de la mer", explique M. Maillard-Ardenti.



Il cite une étude estimant que le groupe a émis 7 milliards de tonnes de CO2 entre 1950 et 2021, soit 0,42% du total des émissions industrielles depuis 1750. Les plaignants demandent donc à Holcim de payer "pour une part qui correspond à ces émissions de CO2".



Un précédent juridique majeur existe: la justice allemande a reconnu en mai le principe d'une responsabilité mondiale des entreprises productrices d'électricité dans les dommages liés aux émissions de gaz à effet de serre, quel que soit l'endroit où ils se produisent.



Cette affaire-là avait été lancée par un paysan péruvien contre l'entreprise allemande RWE, aux rejets estimés à 0,38% des émissions historiques mondiales; le plaignant a toutefois perdu car les juges ont estimé que le danger concret le concernant n'était pas démontré.



Des juges pourraient en décider autrement pour les habitants de Pari. Lors d'une conférence la semaine dernière à Lausanne, une des plaignants a expliqué avoir perdu sa ferme d'algues marines à cause des inondations, qui ont également ravagé son élevage de poissons en charriant du pétrole.

