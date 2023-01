Un appel à projets pour la promotion et la prévention de la santé

Tahiti, le 5 janvier 2023 - Le ministère de la Santé a lancé, en décembre dernier, l'appel à projets Ora Maita'i 2023 pour la promotion de la santé et la prévention. Les porteurs de projets ont jusqu'au 31 janvier pour déposer leurs dossiers.



Le ministère de la Santé souhaite encourager les initiatives pour la promotion de la santé et la prévention. C'est dans ce cadre qu'il a lancé, début décembre, un appel à projets intitulé Ora Maita'i 2023. Selon un communiqué, le ministère souhaite encourager les “actions agissant favorablement sur les comportements des personnes, leur environnement et leurs conditions de vie”.



L'appel à projets s'adresse aux associations, aux établissements publics administratifs, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements scolaires du public et du privé. Deux thématiques leur sont proposées : la promotion de la santé (alimentation saine, modes de vie actifs, santé mentale, vie affective et sexuelle) et la prévention (addictions, IST, cancers, hygiène alimentaire, hygiène corporelle...). Ces derniers ont jusqu'au mardi 31 janvier, à minuit, pour soumettre leur projet. Les formulaires de demande de subvention sont à retirer sur le site de la Direction de la santé. Renseignements au 40.46.61.04

Plus d’informations Par e-mail à [email protected]

Par téléphone au 40.46.61.04

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/directiondelasante.pf

Site web : www.service-public.pf/dsp/appel-projets-ora-maitai-2023

Pour plus de renseignements sur l'élaboration du dossier de demande de subvention, un accompagnement technique est proposé par la Direction de la santé. Pour cela, il faut prendre rendez-vous par mail à [email protected]

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Jeudi 5 Janvier 2023 à 18:25 | Lu 128 fois