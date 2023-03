Un appel à candidatures pour deux mois de résidence d'auteur

Tahiti, le 14 mars 2023 – L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles lance un appel à candidatures pour deux résidences d'écriture, d'une durée de deux mois chacune. L'une est ouverte aux auteurs de Polynésie française, l'autre à ceux du Pacifique. Les candidatures sont à déposer avant le 1er juin.



L'Association des éditeurs de Tahiti et des îles propose aux auteurs de se consacrer entièrement à l'écriture, pendant deux mois. Elle vient en effet de lancer un appel à candidatures pour deux résidences d'écriture d'une durée de deux mois chacune. La première est adressée aux auteurs de Polynésie française, la seconde à ceux du bassin Pacifique. L'association vient ainsi soutenir la création et le métier d'auteur. Métier qu'il est difficile d'exercer.



Les deux résidences se dérouleront entre septembre et décembre prochains. Pour postuler, les candidats doivent avoir déjà été publiés et avoir un projet d'écriture en langues française, anglaise ou autochtones. Ils ont jusqu'au 1er juin pour déposer leur candidature via la page internet dédiée :



Deux résidences d'écriture avaient déjà été mises en place l'année dernière. L’écrivaine tahitienne Chantal Spitz, lauréate de la résidence Polynésie, avait ainsi pu se rendre à Ra'iātea pour travailler sur son projet d’écriture et rencontrer les élèves de l’île. L'écrivain papou Rusell Soaba, lauréat de la résidence océanienne, avait quant à lui séjourné durant un mois à Nuku Hiva et un mois dans la commune de Papara.



Renseignements et inscriptions sur : L'Association des éditeurs de Tahiti et des îles propose aux auteurs de se consacrer entièrement à l'écriture, pendant deux mois. Elle vient en effet de lancer un appel à candidatures pour deux résidences d'écriture d'une durée de deux mois chacune. La première est adressée aux auteurs de Polynésie française, la seconde à ceux du bassin Pacifique. L'association vient ainsi soutenir la création et le métier d'auteur. Métier qu'il est difficile d'exercer.Les deux résidences se dérouleront entre septembre et décembre prochains. Pour postuler, les candidats doivent avoir déjà été publiés et avoir un projet d'écriture en langues française, anglaise ou autochtones. Ils ont jusqu'au 1juin pour déposer leur candidature via la page internet dédiée : https://lireenpolynesie.fr/residence-decriture-2023/ . Deux comités distincts se réuniront fin juin pour désigner le lauréat de chaque résidence.Deux résidences d'écriture avaient déjà été mises en place l'année dernière. L’écrivaine tahitienne Chantal Spitz, lauréate de la résidence Polynésie, avait ainsi pu se rendre à Ra'iātea pour travailler sur son projet d’écriture et rencontrer les élèves de l’île. L'écrivain papou Rusell Soaba, lauréat de la résidence océanienne, avait quant à lui séjourné durant un mois à Nuku Hiva et un mois dans la commune de Papara.Renseignements et inscriptions sur : www.lireenpolynesie.pf

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mardi 14 Mars 2023 à 18:10 | Lu 130 fois