

Un accord trouvé à Air Tahiti

Tahiti, le 22 novembre 2026 - Après 31 jours de grève, un accord de sortie de conflit a été signé samedi soir à Air Tahiti. Les pertes financières liées au mouvement sont estimées à 300 millions de francs par la direction de la compagnie.



Après un mois de mobilisation sociale, un accord a été trouvé tard dans la soirée de samedi entre les représentants syndicaux et la direction d'Air Tahiti, mettant fin à la grève. Selon TNTV, le représentant de la CSIP, Cyril Le Gayic, s'est dit “satisfait” à l'issue des discussions, estimant qu'entre “60 et 70 %” de la quarantaine de revendications ont été acceptées, notamment la plupart des primes demandées dans chaque secteur d'activité.



En revanche, les reclassements de personnel ont été mis en stand-by, Cyril Le Gayic soulignant que la compagnie compte 1 600 salariés et que ces dossiers doivent passer par des commissions consultatives paritaires.



Comme le souligne Polynésie La 1ère, le conflit s'est conclu sans satisfaction pleine et entière sur le volet financier. Du côté de la direction, le directeur général Édouard Wong Fat a exprimé son “soulagement” face à la sortie de crise, tout en regrettant l'impact d'un mois d'arrêt sur l'ensemble de l'économie polynésienne et sur l'image de la destination. Il a également estimé que le mouvement social “n'a fait qu'accélérer la dégradation de la situation de l'entreprise”, déjà fragilisée par la crise du carburant, l'inflation des coûts de maintenance et des pertes évaluées à environ 300 millions de francs.



Cyril Le Gayic a rejeté cet argumentaire financier, mettant en balance un coût des revendications estimé à environ 75 millions de francs face à des dépenses d'investissement de plusieurs milliards, citant l'achat d'un ATR entièrement configuré en classe affaires ainsi que de deux minibus.



Si la grève est levée, le retour à la normale sur les liaisons domestiques demandera encore un à deux jours d'organisation, a averti Édouard Wong Fat. L'activité aérienne polynésienne reste par ailleurs suspendue à l'évolution du conflit social à la Somstat, en charge du ravitaillement en carburant, où les discussions doivent reprendre et où les grévistes se disent prêts à tenir encore deux ou trois semaines.



Selon nos informations, les grévistes de la Somstat, qui avaient progressé dans leurs négociations mercredi dernier, n’attendaient que la conclusion des échanges à Air Tahiti pour eux aussi convenir d’un accord de sortie de conflit.





Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 22 Novembre 2026 à 16:26 | Lu 461 fois



