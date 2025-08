Un accord-cadre de services aériens conclu avec les îles Cook

Tahiti, le 4 août 2025 – Le président Moetai Brotherson annonce lundi la signature, avec le Premier ministre Mark Brown, d’un accord-cadre pour la coopération des services aériens entre la Polynésie française et l’archipel des îles Cook.



L’accord vise à encadrer juridiquement les liaisons aériennes entre la Polynésie française et les Îles Cook. Il permet notamment la désignation réciproque de transporteurs aériens autorisés à opérer des vols réguliers, la mise en place d’accords commerciaux entre compagnies (partages de code, interlines, etc.), un cadre clair en matière de sécurité, de sûreté, et de supervision technique, des dispositions favorables à la coopération entre autorités de l’aviation civile, détaille le président Moetai Brotherson lundi sur sa page Facebook à l’annonce de la signature de cet accord-cadre avec le Premier ministre Mark Brown. Cette entente mutuelle n’entrera cependant en vigueur qu’après son enregistrement par l’Organisation des Nations Unies (ONU).



“Ce texte marque une avancée majeure dans la consolidation d’un espace aérien Pacifique plus intégré, durable et solidaire. Ce traité international formel remplace en effet les échanges de lettres antérieurs par une base juridique robuste et durable, fondée sur le respect des normes internationales”, précise en attendant Moetai Brotherson.



Jusqu’à présent, en effet, la liaison aérienne avec Rarotonga repose sur une entente temporaire entre les deux collectivités et une coopération via leurs compagnies aériennes respectives. “Coopération qui pouvait être mise à mal unilatéralement sans préavis”, souligne Moetai Brotherson.



Aussi, cet accord-cadre signé avec les îles Cook est-il présenté comme une “étape importante, fruit d’une coopération étroite entre les services de l’État, de la Polynésie française et du gouvernement des Îles Cook. Nous concrétisons encore une fois l’engagement en faveur d’une meilleure intégration de la Polynésie française dans son environnement régional” , souligne Moetai Brotherson. “Pour moi ce n’est que le début d'une série d'accords aériens afin de ‘réancrer’ notre pays durablement dans le Grand Pacifique.”