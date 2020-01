Un Tere Fa’a’ati écolo et collaboratif

Tahiti, le 9 janvier 2020 – Organisé par Tahiti Tourisme, en collaboration cette année avec des étudiants de l’UPF, le Tere Fa’a’ati Ia Tahiti Nui qui se déroulera cette année le 25 janvier éco-responsable pour faire découvrir la beauté de notre île de Tahiti.



Tahiti Tourisme inaugure l’année 2020 avec la quinzième édition du Tere Fa’a’ati Iā Tahiti Nui qui se tiendra le samedi 25 janvier 2020. Rendez-vous incontournable pour tous les Polynésiens aux Îles Australes ou encore aux Îles de la Société, le Tere Fa’a’ati célèbre la nouvelle année par un tour de l’île en voiture, en deux roues, à pieds ou encore en trucks. De bonne heure, les équipes de Tahiti Tourisme accueilleront les participants à l’Office du Tourisme pour un départ de Papeete à bord des trucks traditionnels. Comme le veut la tradition, les trucks entièrement revêtus d’auti et d’opuhi seront animés par des groupes de musiciens qui feront vivre aux participants, une journée festive, joyeuse et inoubliable, emportés par le son des instruments traditionnels tels que le ‘ukulele.



Pour débuter la journée, direction la côte Ouest où quelques arrêts sur des lieux emblématiques de l’île seront prévus. Un programme sur mesure a été élaboré afin de faire découvrir d’une part, des sites connus tel que le Parc Vairai à Punaauia, où un petit-déjeuner préparé par les élèves de l’Association du Lycée Hôtelier et du Tourisme de Tahiti sera servi aux convives, et d’autre part, des sites peu connus ou peu accessibles par le grand public comme la distillerie Tamure Rhum située à Papara. Dans l’après-midi, l’arrêt prévu au Marché de Taravao sera l’occasion pour les participants de faire quelques emplettes dans l’achat de produits locaux de la presqu’île. Enfin, pour clôturer en beauté cette journée, le dernier arrêt prévu au Trou du Souffleur de Tiarei pour une dégustation surprise, marquera la fin de ce voyage festif avec Tahiti Tourisme, avant que les trucks ne rejoignent Papeete.



Eco-responsable



Nouveauté pour 2020, la sensibilisation à la protection de l’environnement. Terminé les couverts à usage unique et place aux couverts recyclables ou biodégradables ! Tahiti Tourisme invitera également les participants à se munir de leurs gourdes, car des fontaines d’eau seront mises à leur disposition tout le long de la journée pour s’hydrater. Dans la continuité d’une démarche éco-responsable, Tahiti Tourisme offrira à chaque participant, un chapeau en niau tressé des mains des mama de l’artisanat de la Pergola. Petite surprise également, Miss Tahiti 2019 et 2ème dauphine Miss France 2020, Matahari Bousquet, sera du voyage ! A noter enfin que cette année sera marquée par la participation des étudiants de l’UPF de la Licence Management des Organisations Touristique et Hôtelière, qui participent de près à l’organisation de l’événement depuis la rentrée de septembre.