Un Salon du livre innovant s’ouvre aujourd’hui

TAHITI, le 12 novembre 2020 - Le Salon du livre 2020 devait souffler plusieurs bougies. L’événement fête ses 20 ans mais également les 10 ans de Pina’ina’i, les 20 ans de Littérama’ohi et les 30 ans de la maison d’édition Au Vent des îles. Il se devait d’être au rendez-vous. Malgré le contexte sanitaire, la fête du livre est maintenue.



Christian Robert, président de l’association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI), l’affirme " on est toujours debout, on va parler du livre et c’est ce qui est le plus important ". Au-delà des ventes d’ouvrages, le salon du livre est un rendez-vous culturel important qui met en lumière les éditeurs, les auteurs et autres acteurs du secteur.



L’AETI et la Maison de la culture, qui organisent le Salon du livre, travaillent sur l’édition 2020 depuis des mois.



Elle est une édition particulière puisqu’elle fête ses 20 ans mais également les 10 ans de Pina’ina’i, les 20 ans de Littérama’ohi, les 30 ans de la maison d’édition Au Vent des îles. Le journal du Salon revient sur des anecdotes, raconte l’histoire de Pina’ina’i et de Littérama’ohi et détaille les étapes de la naissance de la maison d’édition.



Le contexte sanitaire n’aura pas raison des efforts déjà déployés. Il a seulement contraint les organisateurs à prendre " un virage numérique ".



Une nouvelle dynamique s’est installée pour " réussir à assurer le programme initial établi ". Une équipe de tournage a été mobilisée pour offrir aux internautes un contenu riche et varié.



Des rencontres dans les classes



Le jeune public qui participe d’habitude au salon par l’intermédiaire des établissements scolaires ne sera pas abandonné. Des rencontres vont avoir lieu dans les classes avec les auteurs jeunesse qui ont fait le déplacement de métropole.



Manon Fargetton et Chen Jiang-Hong vont aller à la rencontre d’un millier d’élèves de Tahiti et Moorea. Ils ont déjà commencé et se réjouissent d’avoir d’autres échanges.



" J’ai pu discuter avec des élèves de 3ème ", dit Manon Fargetton. " Ils n’ont pas le même vécu que les élèves de métropole car ils vivent au bout du monde, certaines de leurs questions le prouvent. Néanmoins, ils restent des adolescents avec des questionnements qui m’apparaissent universels ."



Pour Chen Jian-Hong, les enfants " sont des cadeaux du ciel ". " C’est très émouvant d’être avec eux, je leur donne un maximum de ma présence ." Leurs ouvrages sont à retrouver avec les ouvrages des auteurs et illustrateurs polynésiens dans la librairie en ligne.



Le Salon du livre va durer jusqu’à dimanche.