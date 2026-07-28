Un SMS frauduleux circule en masse ce lundi

Tahiti le 10 août 2026. "Vous recevez un SMS vous informant d'un excès de vitesse et vous demandant de régler rapidement une amende via un lien ? Ne cliquez pas !", informe la gendarmerie de la POlynésie française ce lundi matin.

Un faux SMS circule actuellement en Polynésie française, usurpant l'identité de la Gendarmerie de Polynésie française et invitant les destinataires à payer une prétendue contravention.

Plusieurs indices doivent vous alerter : Plusieurs indices doivent vous alerter :

- un lien de paiement reçu par SMS ;

- un message qui vous met sous pression en évoquant une majoration ou des poursuites ;

- une adresse internet qui ne correspond pas au site officiel ;

- une demande de cliquer sur un lien ou de répondre au SMS pour accéder à un « cliché radar ».