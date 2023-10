Un ROB “sans impulsion bleue”

Tahiti, le 19 octobre 2023 - Le gouvernement était presque au grand complet, ce jeudi, en commission de l'économie de l'assemblée de la Polynésie française. Au menu, le rapport d'orientation budgétaire (ROB) dont l'examen s'étire en longueur, avec des élus de l'opposition qui ne trouvent toujours pas de réponses “concrètes” à leurs questions et qui ne voient pas l’empreinte du Tavini dans le document.



Comme le révélait Tahiti Infos dans son édition de lundi, les 57 élus de Tarahoi ont reçu, en fin de semaine dernière, le fameux rapport d'orientation budgétaire (ROB) qui est le préalable au budget primitif du Pays pour l'année 2024. Ils ont donc eu une petite semaine pour se pencher sur ce document qui a fait l'objet de discussions au sein du Tavini pendant deux jours en comité de majorité.



Un comité auquel n'a pas assisté le président de l'assemblée, Antony Géros, mais qui en a eu écho : “Les premières remarques ont été qu'ils demandent plus de chiffres que de littérature, mais ce sont des nouveaux élus. Ils découvrent et on leur a expliqué que c'était normal parce qu'on est sur les orientations budgétaires. Après, il y a des remarques très pertinentes qui ont fusé de la minorité et qui m'ont permis de rebondir pour demander aux ministres d'être un peu plus consistants dans le contenu.”



Même son de cloche de la part de la présidente de la commission, Élise Vanaa, qui a elle aussi insisté sur le manque d'expérience de ces nouveaux élus qui découvrent l'exercice et qui doivent comprendre la différence entre le ROB et le budget à proprement parler. Sans trop s'étendre, elle a juste indiqué qu'ils avaient été “convaincus” et que l'important était “l'unité”.



Les élus bleus sont donc restés silencieux ce jeudi en commission, laissant l'opposition monter au créneau. Sauf peut-être le député Steve Chailloux qui n'a pas hésité à recadrer le directeur de cabinet de la vice-présidente Éliane Tevahitua actuellement en déplacement. En cause, les valeurs polynésiennes décrites dans le ROB qui ne semblent pas convenir au député et qui ont conduit à un débat pour le moins houleux entre les deux hommes.



Mais c'est la représentante du Tapura, Tepuaraurii Teriitahi, qui a d'abord pris la parole pour demander à reporter cette commission, pointant du doigt la rédaction même de ce document “truffé de fautes” qui, selon elle, traduit “le manque de sérieux” et “le travail bâclé” proposé dans ces 113 pages.



“Pas de réponses concrètes”



Sur la forme, chaque ministre a présenté ses orientations et c'est le président du Pays qui a ouvert le bal en déclinant ses portefeuilles, notamment sur le volet numérique, son “dada” comme il le dit lui-même, et sur le volet touristique. “C'est finalement celui qui a été le plus concret”, nous a lâché l’un des membres présents en commission. Car c'est justement sur cet aspect que l'opposition est encore restée sur sa faim. “Ce sont des grandes annonces très générales mais dès qu'on leur demande des précisions, on n'a pas de réponses concrètes”, a regretté Tepuaraurii Teriitahi qui, à l'instar de Nuihau Laurey, ne “voit pas de cassure ni d'impulsion véritablement bleue” dans ce document, si ce n'est “dans la philosophie et le verbiage”.



“Les ministres sont évasifs dans leurs réponses et nous renvoient à la discussion budgétaire, alors qu'avant, ils nous renvoyaient au ROB”, a réagi Nuihau Laurey qui a “l'impression que le travail de mise en jambe n'a pas encore commencé”.