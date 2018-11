Un Polynésien de 18 à 25 ans sur dix quitte le territoire

Il y a davantage de personnes qui quittent la Polynésie française que de personnes qui y arrivent. Le solde migratoire est déficitaire : - 1 100 personnes par an entre 2012 et 2017 contre – 1 500 personnes par an entre 2007 et 2012.



L'ISPF avait relevé une accélération des départs entre 2007 et 2012 puisque les départs avaient doublé sur cette période par rapport à la période de 2002 à 2007.



"17 500 personnes ont quitté la Polynésie française entre 2012 et 2017, soit 6 % de la population. Parmi eux, 4 500 avaient entre 18 et 25 ans (900 jeunes sont concernés en moyenne par an)", décrit l'ISPF . "Ce nombre des départs est stable depuis 2002. Ainsi, tous les ans, un jeune adulte sur dix âgé de 18 à 25 ans quitte le territoire."



Plus de la moitié des départs se font des îles du Vent et un quart des îles Sous-le-Vent, subdivisions les plus peuplées.