Un Noël avant l’heure à Moorea

Moorea, le 20 décembre 2020 - Dans le cadre de la "journée de Noël connecté" de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité, une cinquantaine de familles suivies par la circonscription de l’action sociale de Moorea, se sont vu offrir des cadeaux. Certaines ont même reçu des produits d’hygiène de la part de l’association VahineOrama no Moorea et ont pu apprécier un goûter offert par le Rotary Club de l’île.



Dans le cadre des fêtes de Noël de cette année, la DSFE organise dans chacune de ses circonscriptions sur le fenua, une "journée de Noël connecté" en faveur de plusieurs familles nécessiteuses. C’est dans ce cadre que la circonscription de l’action sociale de Moorea-Maiao, en partenariat avec l’association Vahine Orama no Moorea et le Rotary Club de l’île sœur, a organisé vendredi dernier une distribution de cadeaux et de paniers de Noël, contenant le nécessaire pour célébrer cette fête, en faveur d’une cinquantaine de familles suivies et accompagnées par la circonscription sociale de l’île sœur. Certaines de ces familles ont même eu la chance d’être invitées de manière échelonnée au sein des locaux de la circonscription pour y apprécier, en plus de la remise des cadeaux du ministère de la Solidarité, un goûter offert par le Rotary Club de Moorea, d’une animation musicale du chanteur Jean Roche (membre du Rotary Club) ainsi que de produits d’hygiène remis par l’association Vahine Orama no Moorea.



Les familles bénéficiaires ont été reconnaissantes de ce geste généreux de la part des organisateurs. "Je suis content car les temps sont durs en ce moment. Je travaillais mais j’ai perdu mon emploi dans le bâtiment en raison de la crise économique et sanitaire. Cette initiative nous aide pour offrir des cadeaux à nos enfants et pour préparer nos fêtes. Cela soulage nos dépenses financières" a déclaré Patrick Maihi, un père de famille de Vaiare. "Ma famille est très contente de cette matinée. Cela nous permet d’offrir des cadeaux à nos enfants. On n’a plus besoin d’en acheter pour Noël. On rentre même avec une bûche de Noël. Je remercie le service social, Vahine Orama et le Rotary Club" a déclaré pour sa part Laetitia Lecu, une mère de famille de Temae.