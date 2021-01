Un Australien a survécu à l'attaque d'un crocodile en desserrant sa mâchoire

Brisbane, Australie | AFP | jeudi 27/01/2021 - Un Australien a survécu à l'attaque d'un crocodile après avoir réussi à desserrer sa mâchoire jeudi dans le nord de l'Australie, selon les services de secours.



Les autorités ont indiqué que cet homme de 44 ans était en train de se baigner dans un parc situé non loin de la ville touristique de Cairns, dans le Queensland, lorsqu'il a été mordu par le reptile.



"Il a soudain senti quelque chose étreindre le sommet de sa tête, il a compris que c'était un crocodile", a raconté Paul Sweeney, qui travaille pour les services de secours du Queensland.



"Il a mis ses mains dans la mâchoire (du crocodile) pour dégager sa tête et quand il l'a eu fait, la mâchoire s'est refermée sur son index gauche".



M. Sweeney a expliqué qu'il a ensuite été contraint de parcourir une longue distance à la nage pour atteindre le rivage avec la peur d'être rattrapé par l'animal.



A l'arrivée des secours, la victime "étonnamment calme" était assise.



Le quadragénaire souffre de blessures au niveau de la tête, du visage, de l'épaule et de la main.



Il a été conduit dans un hôpital de Cairns et son rétablissement devrait être rapide.



"Il a eu beaucoup de chance" selon M. Sweeney.



La région compte de nombreux crocodiles d'eau salée mais les attaques demeurent relativement rares.



"C'est une personne assez robuste qui a dit qu'il reviendrait bientôt nager. Donc, un homme plus courageux que moi", a plaisanté le secouriste.