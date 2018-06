Un 5e "Gérard du pire animateur" décerné à Cyril Hanouna

PARIS (AFP) - Le présentateur vedette de C8 Cyril Hanouna s'est vu décerner un 5e "Gérard du pire animateur" pour son émission "Touche pas à mon poste" (TPMP), lors de la 12e cérémonie des "Gérard de la télévision" diffusée lundi soir sur Paris Première.



Le "Gérard de la pire animatrice", également issu d'un vote du public sur Twitter, a quant à lui été attribué à Daphné Bürki pour "Je t'aime, etc." sur France 2.

D'autres prix aux intitulés plus farfelus les uns que les autres, ont été attribués par un jury de journalistes, conformément à la tradition de cette cérémonie potache.

Parmi les lauréats, "TPMP" a notamment écopé d'un "Gérard de l’émission où on bouffe vraiment n’importe quoi", en tant qu'"émission où on avale sa dignité"; Laurent Ruquier a obtenu le "Gérard de l'idée du siècle" pour avoir voulu "apporter un côté plus féminin et plus tolérant à +On n'est pas couché+ en prenant comme chroniqueuse Christine Angot" et Mac Lessgy de M6 le "Gérard de l’animateur qui a une tête à jouer le méchant dans un téléfilm de France 3".

Jean-Pierre Foucault, qui présente toujours le concours Miss France sur TF1, a décroché le "Gérard de l’animateur dont tu sais pas s’il est toujours vivant ou si c’est des rediffs", tandis que BFM TV récoltait le "Gérard du scoop" (catégorie où elle était la seule chaîne nommée) pour "la neige perturbe la circulation automobile".

D'autres figures du PAF dont Jean-Jacques Bourdin et Claire Chazal font également partie des personnalités épinglées lors de cette 12e cérémonie, tandis que Canal+ hérite du "Gérard de l'accident industriel" pour "l'ensemble de sa grille".