Un 29-Juin chacun de son côté

Tahiti, le 27 juin 2023 - A la stèle de Tevararo de Faa'a d'un côté, à celle de l'autonomie au parc Paofai de l'autre. Le 29 juin sera célébré chacun chez soi. Pourtant annoncée par le président Moetai Brotherson, la petite cérémonie à laquelle il souhaitait convier les autonomistes à la présidence n'aura finalement pas lieu.



Finalement, il n'y aura pas de cérémonie à la présidence pour les autonomistes. Envisagée au départ par le président du Pays Moetai Brotherson qui souhaitait les recevoir par “respect” pour cette partie de la population qui “n'est pas convaincue du bien-fondé de l'indépendance”, aucune invitation n'a finalement été envoyée. À l'agenda du gouvernement, en effet, le 29 juin sera uniquement dédié à la commémoration de cette date synonyme de “deuil” pour le Tavini.



À partir de 17 heures, le président du Pays et quelques membres de son gouvernement se rendront donc à la stèle de Tavararo pour rendre hommage aux Polynésiens “morts en 1844 pour avoir défendu leur île et leur liberté”. Joint par Tahiti Infos, René Temeharo du Tapura Huiraatira a confirmé n'avoir reçu aucune invitation : “Comme on a vu dans leur agenda qu'ils faisaient leur célébration à Faa'a, on organise quelque chose de notre côté”, a-t-il indiqué précisant avoir “invité tous les autonomistes”.



Nicole Sanquer de A Here ia Porinetia confirme n’avoir, elle non plus, reçu aucune invitation de la présidence. En revanche, elle a bien reçu celle des autonomistes Tapura, ce mardi en fin d’après-midi, à deux jours de l’événement. Elle se rendra donc à la cérémonie organisée à 8 heures à la stèle de l'autonomie du parc Paofai.