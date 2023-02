Ukrainiens et Russes se sont rassemblés pour soutenir l'Ukraine à Papeete

Tahiti, le 25 février 2023 – Quelques personnes ont manifesté samedi à Papeete pour le premier anniversaire de la guerre en Ukraine.



Pour célébrer le triste premier anniversaire de l’agression de l’Ukraine par la Russie, une manifestation a eu lieu samedi matin devant l'assemblée de la Polynésie française. Munies de pancartes d'appel à la paix, seulement huit personnes étaient présentes pour manifester, dont un Ukrainien et trois Russes. “L'important est que les Polynésiens prennent conscience des ravages humains que provoque la guerre en Ukraine, même si c'est loin de chez eux”, a rappelé il y a quelques jours Aleksei Petrov, un Russe installé en Polynésie depuis quelques années. Il a d'ailleurs lancé un concours de création de logo made in fenua dont les fonds iront entièrement aux familles ukrainiennes restées dans les zones isolées comme Marioupol.



Rédigé par Thibault Segalard le Samedi 25 Février 2023 à 20:05 | Lu 139 fois