

Ukraine: plus de 20 morts dans des frappes russes à quelque heures d'une potentielle trêve

Tahiti le 5 mai 2026. Des bombardements russes ont fait plus de 20 morts en plein jour mardi en Ukraine, le président Zelensky dénonçant le "cynisme absolu" de Moscou avant une éventuelle trêve à l'approche des commémorations en Russie de la victoire de 1945.





Les attaques qui ont visé les villes de Zaporijjia (sud), Kramatorsk (est), Dnipro (centre), Nikopol (centre-est), interviennent peu après une proposition de cessez-le-feu ukrainienne.



A Zaporijjia, 12 personnes ont été tuées dans une attaque décrite par M. Zelensky comme sans "aucune justification militaire". Quatre civils ont été tués à Dnipro et cinq autres à Kramatorsk, selon M. Zelensky. Une personne a été tuée à Nikopol.



M. Zelensky, en visite à Bahreïn, a dit craindre un bilan encore plus lourd à Kramatorsk, dont le centre-ville a été touché en fin d'après-midi.



Ces bombardements marquent une tendance de plus en plus fréquente de frapper l'Ukraine jour et nuit, plus de quatre ans après le début de l'invasion russe.



Alors que Moscou bombarde sans relâche l'Ukraine et que la diplomatie est au point mort, la Russie a annoncé unilatéralement un cessez-le-feu les 8 et 9 mai pour les célébrations du 81e anniversaire de la victoire de 1945 en grande pompe chaque année par un défilé sur la Place rouge.



Moscou a menacé de lancer une "frappe massive de missiles" sur le centre de Kiev si l'Ukraine violait son cessez-le-feu.

Le président Volodymyr Zelensky a répondu en déclarant une trêve à partir de mercredi 00H00 (21H00 GMT), sans lui fixer de durée, précisant que Kiev répondrait "de manière symétrique" à toute violation de son propre cessez-le-feu.



Volodymyr Zelensky a dénoncé tôt mardi la dernière vague de bombardements nocturnes: "C'est d'un cynisme absolu que de demander un cessez-le-feu afin d'organiser des célébrations de propagande, tout en menant chaque jour de telles frappes".

"Nous avons besoin de l'arrêt de telles frappes et de toutes les autres du même genre chaque jour, et pas seulement de quelques heures quelque part, au nom de +célébrations+", a répondu M. Zelensky, appelant ses alliés à condamner ces frappes meurtrières.

"A quelques heures seulement de l'entrée en vigueur de la proposition de cessez-le-feu de l'Ukraine, la Russie ne montre aucun signe de préparation visant à mettre fin aux hostilités. Au contraire, Moscou intensifie la terreur", a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiga, sur X.



Des frappes russes de drones longue portée et de missiles ont déjà fait dans la nuit au moins cinq morts en Ukraine, dont des secouristes, et des dizaines de blessés, selon Kiev.



© Agence France-Presse

Rédigé par AFP le Mardi 5 Mai 2026 à 11:06 | Lu 267 fois





