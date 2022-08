Ukraine: le bilan de la frappe russe sur une gare grimpe à 25 morts

Kiev, Ukraine | AFP | jeudi 24/08/2022 - Le bilan du bombardement russe qui a frappé mercredi soir une gare ferroviaire dans le centre de l'Ukraine est monté à 25 morts et 31 blessés, a annoncé jeudi l'opérateur des trains ukrainiens.



"Selon les informations de la matinée, nous avons 25 morts dont deux enfants. Trente-et-une personnes ont été blessées, dont deux enfants", a indiqué la société sur Telegram.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé cette "frappe de missile russe" mercredi soir au début de son discours par vidéo devant le Conseil de sécurité de l'ONU, en faisant état d'un premier bilan de 22 morts.



Elle a eu lieu sur la gare de Tchapliné dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre de l'Ukraine. Selon M. Zelensky, quatre wagons passagers ont pris feu.



Ce bombardement intervenait au moment où l'Ukraine célébrait le jour de l'Indépendance, qui commémore sa séparation de l'URSS en 1991. Elle vient aussi alors que le pays entrait mercredi dans son septième mois de la guerre contre la Russie, lancée le 24 février.



Si l'essentiel des combats se déroule aujourd'hui dans l'est et dans le sud de l'Ukraine, où aucun des deux camps ne semble progresser, la Russie frappe régulièrement les villes ukrainiennes avec des missiles à longue portée, selon Kiev.