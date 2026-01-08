

Ukraine: frappes russes massives, quatre morts et des coupures de courant

Kharkiv, Ukraine | AFP | mardi 13/01/2026 - Au moins quatre personnes sont mortes près de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, au cours d'une nuit de bombardements russes massifs qui ont provoqué mardi de nouvelles coupures de courant dans le pays en proie à un hiver glacial, a indiqué Kiev.



Moscou a visé les régions de Kiev, Kharkiv, Zaporijjia (sud), Dnipropetrovsk (centre-est) avec 25 missiles et 293 drones, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne, quatre jours après un pilonnage similaire. Depuis près de quatre ans, la Russie bombarde villes et infrastructures du pays.



"Ce matin est glacial en Ukraine avec des températures en dessous de -15°C. Et c'est exactement pour cela que la Russie a attaqué l'Ukraine (...) en visant le secteur énergétique pour priver les gens d'électricité, d'eau et de chauffage", a affirmé sur X le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga.



Un journaliste de l'AFP a vu des pompiers s'affairer autour des décombres d'un entrepôt postal en proie aux flammes près de Kharkiv, où une frappe russe a fait au moins quatre morts et six blessés, selon le gouverneur régional Oleg Synegoubov.



Andriï Pidnebesny, un responsable de l'entreprise âgé de 31 ans, a raconté à l'AFP avoir ressenti le souffle de l'explosion, qui a laissé plusieurs de ses collègues coincés sous les gravats.



"Il y a du danger partout. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Vous allez dans un magasin et vous pouvez être tué. Vous allez au travail, vous dormez chez vous, la même chose peut se produire", a-t-il déclaré.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé sur X une frappe "sans aucun but militaire" sur l'entrepôt et les bombardements qui ont laissé "plusieurs centaines de milliers de foyers sans électricité" dans la région de Kiev.



"La Russie doit comprendre que le froid ne l'aidera pas à gagner la guerre", a-t-il néanmoins ajouté, réitérant son appel aux pays alliés de Kiev à renforcer les systèmes de défense aérienne de l'Ukraine.



Le ministère de l'Energie a annoncé de nouvelles coupures de courant dans la capitale et ses environs en raison des attaques sur les infrastructures électriques et des conditions météorologiques, alors que Kiev connaît des températures oscillant entre -7°C et -15°C.



A Kiev, des journalistes de l'AFP ont vu des clients faire leurs courses dans les allées sombres d'un magasin dont quelques caisses fonctionnaient encore grâce à un générateur.



- Usine de drones -



A Odessa sur la mer Noire, 47.000 foyers étaient privés de courant selon l'opérateur électrique privé DTEK, en raison d'attaques sur deux de ses installations énergétiques.



C'est, selon lui, la huitième attaque depuis octobre contre ses installations. "Depuis le début de l'invasion, les centrales de DTEK ont été attaquées par l'ennemi plus de 220 fois", a ajouté la compagnie sur Telegram.



Six personnes ont été blessées dans deux attaques de drones successives sur le centre-ville d'Odessa qui ont touché des bâtiments civils, selon le gouverneur régional Oleg Kiper.



Une femme et un homme ont également été blessés dans la région de Dnipropetrovsk selon les services de secours ukrainiens mardi.



Le ministère russe de la Défense a affirmé mardi, comme après chaque frappe, que Moscou ne vise que des cibles liées aux forces ukrainienne.



L'armée ukrainienne, qui cible également des infrastructures russes en disant vouloir assécher les finances et la production militaire russes, a affirmé mardi avoir frappé une usine de drones à Taganrog dans la région frontalière de Rostov et plusieurs cibles militaires dans les territoires ukrainiens occupés par Moscou.



La maire de Taganrog, Svetlana Kamboulova, a fait état mardi de l'entrée en vigueur d'un "état d'urgence local" après des dégâts subis notamment par deux entreprises.



Les efforts diplomatiques pour tenter de mettre fin au conflit se sont intensifiés ces derniers mois sous l'impulsion du président américain Donald Trump, mais sans aboutir à des avancées concrètes.



Les Etats-Unis ont dénoncé lundi devant le Conseil de sécurité de l'ONU une "escalade dangereuse et inexplicable" de la Russie après son utilisation vendredi du missile balistique de dernière génération Orechnik. Moscou affirme avoir frappé une usine aéronautique près de Lviv (ouest).

le Mardi 13 Janvier 2026 à 05:47 | Lu 64 fois





