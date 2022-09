Ua Pou : moins d'écrans pour rétablir le dialogue parents-enfants

Ua Pou, le 19 septembre 2022 – Depuis plusieurs années déjà les parents et professeurs du collège de Hakahau à Ua Pou déplorent une détérioration du comportement des adolescents et de leurs résultats à l’école. Ce phénomène, accentué par l’arrivée récente du numérique dans la vie des archipels éloignés, pourrait trouver son salut dans l’amélioration du dialogue parents-enfants.



À Ua Pou, l’association des parents d’élèves (APE) du collège de la Terre des Hommes et du Cetad de Hakahau et sa présidente Marita Kohumoetini sont bien décidés à faire bouger les choses et à explorer toutes les pistes possibles pour tendre vers une amélioration des relations de plus en plus difficiles entre les parents et leurs enfants.

Car une détérioration a été constatée et elle se reflète dans le comportement des élèves à l’école et surtout dans leur réussite. Une situation en partie liée à l’influence des réseaux sociaux dans le quotidien des jeunes.



L’APE Te Piika Tokotini tente d’y remédier à travers un programme de médiation qui s’articule en quatre volets en commençant par le rassemblement des parents, comme mercredi dernier, autour de plusieurs intervenants présentant chacun un atelier afin de permettre d’identifier le problème et de l’exprimer. Des agents de la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ) se sont déplacés pour l’occasion, la gendarmerie, les pompiers de l’île ainsi que des représentants du collège animaient chacun un atelier.



Améliorer la médiation



Le deuxième volet repose sur un projet baptisé parrain-marraine qui permettrait de donner une seconde chance aux enfants en difficulté en leur offrant la possibilité d’intégrer un autre foyer les mercredis et vendredis après-midi afin d’évoluer dans un environnement différent du leur et ainsi, éventuellement, explorer d’autres horizons. Un troisième volet s’intitule À la découverte de mon île, car comme l’explique Marita Kohumoetini, “quand on sait d’où on vient, on sait où l’on va.” Enfin, le dernier élément de ce vaste programme consiste à envoyer des équipes en formation afin d'améliorer la médiation.

Près de 150 parents ont participé aux 6 ateliers d’information proposés lors de la session de la semaine dernière. Lors du discours de bienvenue, les agents de la DPDJ ont bien souligné la problématique des écrans en incitant à relancer la communication parents-enfants au lieu de les laisser jouer sur leurs téléphones portables. Ils ont évoqué la délinquance à Tahiti où l’on peut voir une amélioration dans le comportement des jeunes dont le cas a été pris en main. Ce que confirme Marita Kohumoetini : “Il faut dire aux parents d’accompagner au maximum leurs enfants jusqu’au bout et de ne pas abandonner devant les difficultés, car nous restons leur principal repère pour bien débuter dans la vie.”

Rédigé par Eve Delahaut le Lundi 19 Septembre 2022 à 16:06 | Lu 285 fois