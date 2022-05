Ua Pou future escale de croisière internationale ?

Ua Pou, le 16 mai 2022 – Dimanche, les habitants de Ua Pou ont accueilli en grande pompe les représentants d’une compagnie de croisière internationale en repérage, à la recherche d'une nouvelle escale. L'île, qui pour l'heure n'accueille que l'Aranui, pourrait y voir un levier de développement pour son tourisme.



Alors que sa grande voisine Nuku Hiva accueille régulièrement des croisières de plusieurs milliers de passagers, Ua Pou ne reçoit pour le moment que les visites du cargo mixte Aranui dont l’itinéraire est le seul permettant de voir les six îles habitées de l’archipel des Marquises. La dernière compagnie de croisière ayant fait escale sur l'île de la pierre fleurie était celle du Paul Gauguin, lors d’une unique visite en mai 2019. A l’époque, les routes étaient encore en voie d’être bétonnées et le réseau de transporteurs touristiques peu développé, ce qui posait problème pour l’organisation d’activités sur place pour des centaines de passagers.



Avec la perspective d’une ouverture à l’international par voie aérienne en 2030, le secteur touristique –jusqu’ici considéré sous-développé par beaucoup– commence à se réveiller tout doucement pour les îles de l’archipel autres que Nuku Hiva et Hiva Oa, déjà bien lancées. Alors que depuis le 1er janvier 2022, les navires de plus de 3 500 personnes sont interdits en Polynésie française, la volonté du Comité de tourisme de Ua Pou –qui reflète par ailleurs celle des habitants et la capacité d’accueil limitée de l’île– serait de développer un tourisme haut de gamme, durable et responsable, pour une poignée d’initiés.



Accompagnement par le Tahiti Cruise Club

C'est dans ce contexte que Ua Pou a reçu dimanche, la visite d'une compagnie internationale de croisière. Leur venue a été chapeautée par le Tahiti Cruise Club représenté par son président, Bud Gilroy. Agent touristique depuis onze ans et président de l’association Tahiti Cruise Club depuis 6 ans, il accompagne régulièrement de nouvelles compagnies de croisière internationales à travers les archipels de Polynésie française. Opérant depuis 2009, le travail de l’association consiste à simplifier les procédures et les opérations d'exploitation des croisières, et d'évaluer tous les aspects du secteur au sein des cinq archipels : accueil, maintenance, réglementation, promotion, approvisionnements, environnement et trafic, etc. Dans ce cas précis d’une recherche d’une nouvelle destination par une compagnie internationale, l’association suggère des itinéraires et facilite le lien avec les îles prêtes à accueillir ces paquebots.



“Il faut bien évidemment une impulsion des autorités des îles pour présenter de nouvelles destinations avec le concours des comités de tourisme sur place. Ua Pou a exprimé son souhait d’accueillir des bateaux de croisière internationaux de petite taille lors de notre congrès en janvier de cette année, nous venons donc voir ce que l’île a à offrir”, explique Bud Gilroy souvent venu à Nuku Hiva mais pour qui c’est une première visite sur l’île aux pics en onze ans d’activité en tant qu’agent touristique.



Sécurité des passagers et authenticité

“Les critères que nous évaluons sont la capacité à recevoir et la technicité que cela exige, la sécurité des passagers et l’authenticité”, poursuit-il. “Aujourd’hui, toutes les compagnies recherchent ce que les autres ne font pas. Chaque île doit trouver son charme, associé à l’acceptation de la croisière pour que les clients vivent une expérience qu’ils ne vont pas oublier. La moyenne par bateau en Polynésie est de 350 passagers, beaucoup de navires dits 'd ’ expédition' transportent jusqu’à 500 passagers et proposent des formules dites 'de luxe'. On doit juste être sûrs que tous les critères sont remplis. Pour Ua Pou par exemple, l’Aranui –qui accoste au quai de Hakahau– fait 117m de long avec une moyenne de 230 passagers. Est-ce que l’île peut accueillir un bateau qui ferait 140 m de long avec le même nombre de passagers ?” demande-t-il à titre d'exemple. Autant d’exigences à considérer pour les comités de tourisme comme pour les habitants des îles qui aimeraient voir le tourisme de croisière se développer chez eux. La Polynésie est perçue comme une destination paisible, avec une durée moyenne de séjour assez longue.



Actuellement, Ua Pou se targue de sa géologie unique et de sa silhouette bien particulière qui figurait autrefois sur les billets de 500 Fcfp. Faisant partie de la démarche de l’archipel pour figurer un jour sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, l’île de la pierre fleurie aime à accueillir ses visiteurs dans la joie et la bonne humeur en démontrant tout ce dont elle est capable. Avec notamment de très nombreuses activités à proposer comme la randonnée au pied vers ses pics, la pratique du tatouage, la confection de café et de chocolat. Tout comme du côté de son artisanat avec le tapa, le tressage, la sculpture sur bois et sur pierre, la confection de confitures et de monoï, sans compter, ses chants et ses danses qui bien souvent, laissent un souvenir indélébile aux visiteurs ayant osé braver la mer agitée des Marquises.







Rédigé par Eve Delahaut le Lundi 16 Mai 2022