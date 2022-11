Ua Pou bientôt île sans piles ?

Ua Pou, le 13 novembre 2022 - Les élèves de l'école de Ua Pou ont participé à une collecte de piles avec des récompenses à la clé à ceux qui en ramenaient le plus. 76,7 kg de piles ont ainsi été récoltées, autant de moins dans la nature.



Le directeur du CSP, Stéphane Mahuta, est optimiste et encourageant en s’adressant aux sept classes de CP à CM2 qui ont participé à l’opération de collecte de piles sur l'île de Ua Pou. “Si on a moins ramassé des piles cette fois, c’est qu’il doit y avoir moins de piles dans la nature, on continue comme ça.” Joseph Kaiha, instituteur et également maire de l’île, a lui aussi insisté sur le fait que “si on ramasse les piles, il y en a moins dans la nature.”



Ce sont exactement 76,7 kg de piles qui ont été récoltés pour cette seconde édition (contre 158 lors de la précédente). Les trois classes ayant collecté les plus grandes quantités ont reçu un trophée en bois représentant le fond de vallée de Hakahau sculpté par l’artiste Luc Hatuuku.



“Monsieur Joseph” a saisi l'occasion pour faire le lien en apprenant de nouveaux mots en marquisien aux élèves de cette école bilingue : te ao atakua (l’environnement), papua e ao atakua (protéger l’environnement) et enfin o ai pakaihi te ao atakua (respecter l’environnement).



Pour clore la remise de prix, Raissa Bruneau, présidente de l’association environnementale Pua Noni, a exprimé son désir de réitérer l’opération et a insisté sur l’importance de placer les piles usagées dans les récipients prévus à cet effet, afin de pouvoir les renvoyer à Tahiti pour le recyclage.