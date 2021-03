Ua Pou : La SOP Manu veut coincer le bulbul

Ua Pou, le 4 mars 2021 – Aperçus pour la première fois à Ua Pou en décembre 2019 lors du Festival des Marquises, les bulbuls se sont depuis reproduit. Ces oiseaux nuisibles sont dans les radars de l’association Manu SOP. Thomas Ghestemme, son directeur, s’est déplacé sur l’île afin d’évaluer les dégâts et sensibiliser la population.



C’est à l’occasion du dernier Festival des arts des îles Marquises en décembre 2019 que les premiers bulbuls ont été observés à Ua Pou. Depuis, ces oiseaux nuisibles, qui représentent une réelle menace pour l’agriculture et la biodiversité, se sont reproduits et installés dans les vallées de Hakahau et de Aneou. L’alerte est venue d’un apiculteur en août 2020, il était lui-même déjà sensibilisé à la problématique de cette espèce, classée au top 100 des plus nuisibles au monde. Il avait alors observé sept individus près du quai de Hakahau et avait contacté la société ornithologique de Polynésie Manu (Association Manu SOP). Celle-ci devait se déplacer dès le mois de septembre mais la situation sanitaire a eu raison de cet emploi du temps. Ce même apiculteur a fait un second signalement le mois dernier, cette fois-ci pour dix individus. Thomas Ghestemme, directeur de Manu SOP et chargé de programme du Monarque de Fatu Hiva, s’est déplacé à Ua Pou la semaine dernière pour une mission de contrôle financée par la direction de l’Environnement (Diren).

Comme il l‘explique, “il est primordial de s’y prendre le plus tôt possible”, pour préserver la biodiversité de l’île et l’agriculture en général. “Le bulbul s’en prend aux fleurs des fruits et légumes –ce qui empêche donc leur pollinisation–, mais aussi aux fruits et légumes eux-mêmes, car il raffole des tomates et des bananes, et bien sûr, aux abeilles.”



“Ce qui est rassurant, c’est de voir que la population ici est assez au fait des espèces nuisibles et de la nécessité de les contrôler avant que la situation ne devienne ingérable”, continue le directeur. Il prend d’ailleurs l’exemple du martin triste abattu dans l’heure après son observation lors du festival. Six bulbuls ont déjà été abattus au village et cinq dans la vallée voisine de Aneou, où un couple s’était installé avec sa nichée. “Le seul inconvénient aujourd’hui concernant le bulbul, est que les individus restants sont devenus très méfiants”, termine-t-il.