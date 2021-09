Ua Pou : Covid et économie au ralenti

Ua Pou, le 2 septembre 2021 – L'île de Ua Pou ne compte plus qu'un seul cas actif de Covid après avoir connu une vague de contaminations en août. Une bonne nouvelle pour la population de l'île. La crise sanitaire a cependant d'autres impacts, notamment économiques dans le commerce qui peine à être correctement approvisionné et le tourisme quasi à l'arrêt.



Ua Pou n’a pas échappé à la vague de contaminations du variant Delta. En effet, au cours du mois dernier, 27 cas ont été recensés sur l’île d’environ 2 300 habitants dont 1 200 sont complètement vaccinés. La propagation du virus a été soudaine et inattendue, portant le nombre de cas actifs jusqu’à 24 en quelques jours à peine, avant de voir ce nombre diminuer tout aussi rapidement. A l’heure actuelle, un seul cas actif subsiste encore sur l’île. Un bilan encourageant qui rassure les habitants, mais qu’en est-il de l’impact économique de la crise sanitaire sur l’île ?



Pas de riz sur le prochain bateau



Car si le coronavirus semble avoir quitté l’île prématurément, c’est aussi le cas des touristes au grand désespoir des propriétaires de pensions de plus en plus inquiets sur la situation. Les commerçants quant à eux peinent à remplir leurs rayons comme nous l’explique Willy Yip, tenancier d’un commerce principalement alimentaire : “La situation sanitaire n’impacte pas la fréquentation du magasin, notre clientèle est plutôt locale. En revanche il est vrai que les commandes sont difficiles à passer, nous ne recevons que 60% des produits commandés environ. Seule une livraison sur trois nous arrive complète. Les produits n’arrivent pas toujours jusqu’à Tahiti à cause des restrictions et donc ça se répercute sur nous évidement, il n’y aura pas de riz sur le prochain bateau par exemple. On réfléchit à rationner le nombre de sacs de riz par famille pour que tout le monde en ait.”



Le secteur alimentaire n’est pas le seul à enregistrer des problèmes de commandes : “Dans l’ensemble ça va, nous dit le patron d’un magasin de vêtements, il n’y a pas d’impact sur notre activité. Les touristes ne constituent pas du tout notre clientèle principale. Néanmoins, il est vrai qu’on ne peut pas tout commander, à Tahiti ils sont confinés et les grossistes sont confinés aussi du coup on ne peut pas avoir toutes les références en rayon mais ce n’est pas bien grave, nous ne sommes pas un commerce alimentaire, il n’y a donc pas d’urgence. Ce qui nous inquiète davantage, c’est la possible annulation des soldes de septembre, indispensables pour vider notre stock avant les fêtes mais difficilement conciliable avec un confinement.”



Problème de Covid et de desserte aérienne



Du côté du tourisme, la situation est plus grave. “Je n’ai personne en ce moment et très peu de monde depuis le début de la crise, se plaint Dora propriétaire d’une pension de famille. Seulement une cliente qui repart demain et après la pension sera vide. On peut rester deux ou trois semaines sans recevoir personne, il y a beaucoup d’annulations depuis la mise en place des restrictions sanitaires en Polynésie. Des clients annulent parfois à la dernière minute, il m’arrive d’aller les chercher au bateau et constater sur le quai qu’ils ne sont pas là…”