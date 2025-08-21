USA : le prix de l’ESTA flambe dès octobre

TAHITI, le 8 septembre 2025 - Le prix de l’autorisation électronique de voyage pour les États-Unis passera de 21 à 40 dollars, soit de 2 340 Fcfp à 4 460 Fcfp. Les voyageurs ont jusqu’au 30 septembre pour bénéficier de l’ancien tarif.
Mauvaise nouvelle pour les voyageurs polynésiens et européens en partance pour les États-Unis : le prix de l’ESTA (Electronic System for Travel Authorization), indispensable pour entrer sur le sol américain sans visa, va quasiment doubler. Actuellement fixé à 21 dollars (environ 2 340 Fcfp), il passera à 40 dollars, soit près de 4 460 Fcfp, à compter du 1er octobre 2025. Cette hausse de 19 dollars par personne découle du nouveau texte américain baptisé One Big Beautiful Bill Act.
L’ESTA, valable deux ans et permettant des entrées illimitées, reste obligatoire pour les ressortissants des 40 pays bénéficiant du Visa Waiver Program, dont la France. Les autorités recommandent d’anticiper : toute demande déposée avant le 30 septembre sera facturée au tarif actuel, même pour des voyages prévus en 2027. Pour une famille de quatre personnes, l’économie potentielle atteint près de 7 600 Fcfp.
