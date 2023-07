Tutearii Hoatua arrache la victoire au sprint à la Ihilani Hoe

Tahiti, le 30 juillet 2023 - À l'issue d'une belle bagarre avec Kevin Céran-Jérusalémy, Tutearii Hoatua a remporté, samedi, la Ihilani Hoe. Sur un parcours raccourci en raison du fort vent d'est, le rameur du Team OPT a devancé au sprint le natif de Huahine. A plus de 30 secondes des deux premiers, Kevin Kouider a pris la troisième place. Chez les dames on note le succès de Marguerite Temaiana et en juniors Temauiarii Tauraa s'est imposé.



Avancée à ce samedi, la Ihilani Hoe a eu droit à des conditions assez dantesques pour son édition 2023. Un fort vent d'est a en effet balayé le plan d'eau entre Taaone, Papeete et Arue. Et en raison des conditions météos les organisateurs ont retardé le départ des différentes courses avant de rebondir et de proposer finalement des parcours raccourci pour toutes les catégories. Pour la catégorie reine des séniors hommes, le parcours initial a ainsi été amputé d'un peu plus de 5 km sur les 19 prévus.



Les 49 rameurs présents ce samedi se sont élancés de la plage de Taaone à midi pour un parcours entre Aorai Tini Hau, la rade de Papeete et un retour à Taaone. On retrouvait notamment au départ les grands rivaux du Te 'Aito, Kevin Céran-Jérusalémy et Steeve Teihotaata. Manutea Millon faisait également parti de la fête de même que Tutearii Hoatua, Kevin Kouider , Charles Taie ou encore Keith Vernaudon.



Un duel entre Papeete et Taaone



Avec ce vent d'est les rameurs ont pu profiter d'une grosse session de surf entre les passes de Taaone et de Papeete. Des conditions qui ont permis à Tutearii Hoatua de se détacher et d'entrer en première position dans la rade de Papeete. Derrière le natif de Tautira, Steeve Teihotaata et Kevin Céran-Jérusalémy s'accrochaient au leader de la course. Puis Céran-Jérusalémy, qui revient en bonne forme ces dernières semaines, réussissait à se débarrasser de Steeve Teihotaata et à recoller à la tête de la course. Tutearii Hoatua et Kevin Céran-Jérusalémy ne se sont ensuite plus quittés jusqu'à l'arrivée à Taaone. Les deux hommes se sont disputés la victoire au sprint et c'est le rameur du Team OPT qui l'a emporté en 1h05'22 devançant de trois petites secondes le quintuple vainqueur du Te 'Aito. Derrière Hoatua et Céran-Jérusalémy, à plus de trente secondes, Kevin Kouider s'est adjugé la troisième place. Brian Ah Min et Manutea Millon complétaient le top 5 de cette Ihilani Hoe.



Chez les dames, Marguerite Noho Temaiana s'est imposée sur parcours d'un peu plus de 6 km. Elle a devancé la junior Mihinoa Paari et Naniloa Arai a pris la troisième place. Du côté des juniors hommes, le jeune espoir de Teva, Temauarii Tauraa a été le plus rapide sur les 12 km proposés samedi. Les deux rameurs d'EDT Va'a, Taimanu Maitere et Raihiti Marere, ont pris respectivement les deuxième et troisième place.