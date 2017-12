Turouru Temorere : "Je suis déçue de ne pas avoir pu décrocher l'écharpe de dauphine"

Cette soirée de gala devant la France entière, c'était stressant ?

Ça va. On a eu une répétition la veille et la salle était quasiment aussi remplie. Ce stress-là est passé hier. Là, je stressais plutôt pour être sur les bons temps pour la télé, mais ça s'est bien passé. Je vais profiter des derniers moments avec les copines, les candidates et demain (ndlr dimanche) je pars directement rejoindre ma famille.



Au moment de l'annonce des douze finalistes qu'as-tu ressenti ?

Là j'ai commencé à stresser. Au début de la soirée je ne stressais pas du tout. C'est quand ils ont mis la musique et que le suspens a commencé que le stress est arrivé. Comme ils avaient annoncé que dans mon groupe, il n'y en avait que trois, je me suis dit- oh purée ça va être chaud!- on avait fait nos pronostics. Du coup, on avait une petite idée des filles qui seraient dedans. En fin de compte, nous avions faux, il y a eu des surprises.

J'étais contente que ce soit mes copines qui décrochent les écharpes de dauphines. Il y a eu des surprises.



Quel est ton bilan de cette soirée ?

C'était une soirée magique. Je garde le sourire.