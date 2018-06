Tura Ora bénéficiera de la défiscalisation métropolitaine

PAPEETE, le 14 juin 2018 – Jeudi, le haut-commissariat a annoncé qu'un second agrément au titre de la défiscalisation nationale a été attribué à la société Vicart, connue sous l’enseigne commerciale Tura Ora, pour la construction et l’équipement de sa nouvelle usine.



Après avoir reçu un premier en décembre 2017 pour la première tranche du programme de construction et d’équipement d’une usine, la société Vicart vient d'obtenir un nouvel agrément pour les investissements réalisés par l’entreprise en 2018 dans le cadre du projet de construction et d'équipement de sa nouvelle usine. Le montant global de ces investissements se chiffre à 119 millions de francs et l’aide fiscale allouée s’élève à près de 43 millions de francs. L’usine sera notamment équipée d’un système de découpe à commande numérique et d’une machine de rotomoulage.



Spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de cuves et citernes issues du rotomoulage et de la chaudronnerie, la société souhaite déplacer son centre d’activité dans la vallée de Hamuta à Pirae afin de disposer d’un espace mieux adapté à ses activités et modernisé.