Tupaia héros de bande-dessinée

TAHITI, le 8 juillet 2020 - Une bande-dessinée intitulée Les Aventures de Tupaia, vient de paraître aux éditions ‘Ura, en partenariat avec Allen & Unwin et le Musée de Auckland. Cet album a été traduit de l’anglais par Henri Theureau.



Il vient tout juste de sortir en librairie. Les Aventures de Tupaia est un album de bande-dessinée qui raconte la vie de cet ‘arioi passé à la postérité en devenant maître-navigateur sur l’Endeavour.



En effet, après une enfance passée à Raiatea, une éducation au marae Tuputapuātea et à la suite de la rencontre avec le capitaine Cook, Tupaia fut inscrit au rôle de l’équipage de l’Endeavour.



Sur ce navire, il traversa le Pacifique jusqu’en Nouvelle-Zélande, ce qu’avaient fait ses ancêtres tahitiens quelques siècles plus tôt sur leur pahī, ces grandes pirogues doubles.



Un rôle essentiel



Il joua l’interprète linguistique et culturel. Ce rôle fut essentiel dans le contact entre les Māori et les Anglais.



À bord, avec Tupaia, se trouvait Taiata, son jeune élève et fils adoptif. Tupaia voulait partager avec lui une foule de choses, dont la science sacrée de la navigation océanique que les anciens lui avaient transmise, eux qui avaient voyagé loin de Raiatea.



Cette histoire est racontée par Courtney Sina Meredith, poète, dramaturge et auteure de nouvelles en Nouvelle-Zélande. Elle a mis son élégante plume au service du personnage. Les illustrations sont de Mat Tait installé sur l’île du sud de Nouvelle-Zélande.



Les Aventures de Tupaia ont été publiées en Nouvelle-Zélande avec Tāmaki Paenga Hira Auckland War Memorial Museum à l’occasion de l’exposition Voyage to Aotearoa : Tupaia and the Endeavour qui s’est tenue entre septembre 2019 et mars 2020.



Elles ont été traduites par Henri Theureau pour ‘Ura éditions qui publie l’ouvrage en partenariat avec Allen & Unwin (une maison d’édition australienne indépendante) et le musée d’Auckland.



Un riche contenu historique



Au fil des pages, le lecteur y découvre la personnalité de Tupaia, imagine ce qu’auraient pu être ses pensées à bord de l’Endeavour, prend connaissance de la prophétie de Toiroa et peut s’imaginer l’arrivée à Aotearoa…



Finalement, Tupaia et Taiata moururent de maladies étrangères avant d’avoir pu atteindre la Grande-Bretagne sur l’Endeavour. Tiata s’en alla le premier et, le lendemain, Tupaia le rejoignit au royaume des ancêtres. Mais l’héritage de Tupaia est resté.