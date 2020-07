Tumaraa au rythme de l'agriculture

Raiatea, le 9 juillet 2020 - Le concours agricole qui se termine aujourd’hui a rassemblé pendant deux jours agriculteurs, artisans et visiteurs sur la place Te Maru Hau de la mairie de Tevaitoa.



Une quinzaine d’agriculteurs, sont venus présenter le fruit de leur labeur. Dans le cadre du concours, une prime de 1,7 million de francs était en jeu à répartir sur plusieurs catégories.

Le jury a déambulé, cahier à la main, et balance au bout de la perche pour peser les fruits et légumes de chaque participant afin de déterminer les vainqueurs.

Comme à l’accoutumée, ce sont les énormes ufi ou ignames, les stars du concours. Leur taille exceptionnelle étant due à l’utilisation d’engrais, ils ne sont pas comestibles. Serge Amiot, responsable du secteur agricole, précise que cette pratique devrait prochainement évoluer vers des standards plus écologiques ce qui permettrait qu’ils soient vendus et consommés et, de surcroît, éviterait la pollution de ces produits chimiques.

L’association des agriculteurs de la commune, qui regroupe plusieurs centaines de professionnels de la terre, s’enorgueillit du succès de cette manifestation à priori la seule organisée à Raiatea.

L’agriculture est un métier difficile, qui se transmet généralement de génération en génération. Parmi les témoignages recueillis, il semble que la jeune génération ne soit pas intéressée par le travail de la terre. Une agricultrice rencontrée sur place confirme que c’est “un métier dur, il faut travailler la terre par tous les temps, soleil ou pluie, courber l’échine et aller vendre son produit sur les marchés sans être sûr de revenir les mains vides.” En revanche, la profession offre l’avantage de maitriser l’origine de son alimentation et de pouvoir subvenir à ses besoins alimentaires.

Quelques artisans avaient fait le déplacement, parmi les stands les visiteurs pouvaient trouver, entre autres, des tifaifai, du miel, du savon, des colliers de coquillages et même des semis pour les jardiniers en herbe.