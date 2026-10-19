

Tumara’a va retourner aux urnes

Tahiti, le 25 octobre 2026 - Peut-être lassé de passer leurs semaines au tribunal administratif, les élus de la mairie de Tumara’a ont finalement décidé de provoquer le retour aux urnes. Les élus de la liste Tapura Amui et ceux du maire, issus de la liste Te reo o te nunaa, ont décidé de siffler la fin du naufrage en démissionnant pour provoquer de nouvelles élections anticipées.



Les élections municipales du 22 mars dernier à Tumara’a continuent d’être troublées par une guerre de pouvoir au sein du conseil municipal.



Très peu de temps après son accession au poste de maire de la commune, Gérard Goltz était mis en ballotage défavorable par une opposition qui s’est montée contre lui, diligentée par Raimana Dehors. Il s’en est suivi des décisions de justice successives sur l’illégitimité de Raimana Dehors à signer différents actes, ou encore le rejet par le haut-commissariat des comptes annexes de la commune concernant la gestion financière des compétences eaux, déchets et assainissement.



Autant de péripéties qui n’ont pas pour autant donné lieu à une remise en cause de la légitimité du conseil municipal mais qui ont paralysé son action.



Samedi, Naumi Mihuraa expliquait vouloir “rester des élus communaux jusqu’à ce que le haut-commissaire prenne officiellement acte de nos démissions”.



“Il faut le dire”, commentait-elle, “nous n’avons jamais réellement eu la possibilité de travailler dans des conditions sereines. Entre ceux qui n’ont jamais accepté notre victoire et les ambitions personnelles des assoiffés du pouvoir au sein même de notre groupe, le résultat est celui que vous avez pu constater ces derniers mois… Un abonnement Premium au tribunal administratif !”



La liste de Naumi Mihuraa et celle de Gérard Goltz devraient cette fois-ci partir ensemble pour ces nouvelles élections à venir.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 25 Octobre 2026 à 17:46 | Lu 366 fois



