

Tumara’a enchaîne les rendez-vous au tribunal

Tahiti, le 8 septembre 2026 - Le 13 juillet dernier, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a demandé au tribunal administratif d’annuler les opérations électorales organisées dix jours plus tôt pour l'élection des adjoints au maire de Tumara’a. Cette décision du haut-commissaire faisait suite à l’élection controversée lors de la réunion du conseil municipal de quatre nouveaux adjoints et le remplacement des deux maires délégués de Tevaitoa et Vaiaau.





Tumara va-t-elle sortir de ses méandres municipaux ? Après une élection déjà fortement parasitée par la présence d’une liste conduite par le maire sortant en personne, Cyril Tetuanui, alors que ce dernier devait, entre son dépôt de liste et l’élection, perdre son éligibilité – suite à sa condamnation dans le dossier de harcèlement envers son directeur technique à deux ans d’inéligibilité et six mois de prison avec sursis –, c’est l’attitude du nouveau maire, déjà sans majorité municipale, qui a conduit la commune à être citée une nouvelle fois devant les tribunaux.



Le tribunal administratif a en effet annulé l’éviction de Naumi Mihuraa et Come Tauraa en tant que maires délégués des communes de Tevaitoa et Vaiaau. Une décision prise par le conseil municipal, sans que ces derniers n’aient démissionné de leurs fonctions. Quatre nouveaux adjoints avaient, eux-aussi, été nommés ce jour-là en remplacement de quatre personnes qui avaient décidé de quitter la majorité du tāvana Gérard Goltz.



Cette décision fait suite à une saisine du haut-commissaire dans le cadre de son contrôle de la légalité sur le processus mis en place lors de ce conseil municipal.



Directement concernée par ce revirement au sein du conseil municipal de Tumara’a, Naumi Mihuraa, confirmée lundi par Moetai Brotherson sur TNTV comme candidate A Fano Ti’a aux prochaines sénatoriales, attend désormais qu’une nouvelle procédure devant le tribunal administratif fasse cesser les tergiversations dans la commune. “Aujourd’hui, le tribunal vient de rendre sa décision : l’ensemble de ces opérations électorales est annulé”, s’est-elle satisfaite dans une publication sur les réseaux sociaux, mardi. “Nous restons persuadés qu’un retour aux urnes est aujourd’hui la seule solution pour sortir Tumara’a de cette crise politique. Il ne reste toujours qu’un dernier démissionnaire pour provoquer de nouvelles élections. Il appartient aux électeurs de décider. Quelle que soit la majorité qu’ils choisiront, l’essentiel est que notre commune retrouve une majorité claire et légitime, capable de déployer son programme, de travailler dans la stabilité et de faire avancer Tumara’a”, défend-elle.



Ce vendredi 11 septembre, la commune de Tumara’a sera, une fois encore, au centre des discussions dans une nouvelle affaire au sein du conseil municipal. Le 10 août dernier, Raimana Dehors avait fait voter par la nouvelle majorité une délibération par laquelle le conseil municipal lui confie, en sa qualité de 1er adjoint, des attributions que le Code général des collectivités territoriales (CGCT) réserve en principe au maire. Une délibération, là encore, contestée par le haut-commissaire deux semaines plus tard devant le tribunal administratif.



Vendredi, par ailleurs, deux contestations d’élection municipale, à Faa’a et Papeete, seront-elles-aussi examinées à l’audience.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 8 Septembre 2026 à 19:38 | Lu 166 fois



