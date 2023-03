Tuaraina Tamata et Rarau Taerea-Pani s’imposent au Classic Central Golf

Tahiti, le 6 mars 2023 - La 8e édition du Classic Central Golf Tahiti Infos s’est déroulée samedi et dimanche sur le parcours de Atimaono. Déjà vainqueur de l’épreuve en 2021, Turaina Tamata l’a emporté chez les hommes et Rarau Taerea-Pani a également signé un nouveau succès chez les dames comme en 2022.



Rendez-vous récurrent du calendrier golfique local depuis sa création en 2016, le Classic Central Golf Tahiti Infos engendre toujours une solide participation comme ce fut encore le cas ce week-end sur les greens de Atimaono avec 96 participants au départ samedi matin toutes séries confondues.



Deux compétitions en une avec la classique formule stroke play mettant en scène les 1re séries, les 2e et 3e séries couvrant le parcours en stableford (formule qui calcule les points en fonction du par de chaque trou et de l’index de chaque joueur). Les conditions de jeu ont été bonnes, car si le ciel a été continuellement menaçant, la pluie est tombée finement et par intermittence et les greens sont restés impeccables. Et Marco Brothers, le shérif de l’épreuve pour l’occasion, a veillé à ce que le trafic sur le parcours soit aéré.



Au terme du 1er tour samedi en 1re série et en score brut, Matahaipo Wohler le lauréat du Classic 2022 avait pris la position de leader chez les hommes avec une carte de 75, Tuaraina Tamata grand espoir du golf tahitien et déjà vainqueur de l’événement en 2021, le suivant avec un score de 78 tout comme Benoît Picault. Christian Lissau, Patrick Monpas, Michel Cuneo et Thibault Susset scorant eux en 80. En revanche, il n’y avait plus a aucun suspense chez les dames, Rarau Taerea-Pani bouclant son parcours en 77, Yvonne Wimer et Moana Coutrot complétant le tiercé de tête avec 13 points de retard.



Matahiapo Wohler cède la tête à Tuaraina Tamata



Changement de scénario dimanche car si Matahiapo Wohler a fini son parcours avec un score honorable de 78, le jeune Tuaraina Tamata rend une carte de 73 pour boucler les deux tours en 151 et devancer Wohler de deux coups. Solide performance également de Michel Cuneo qui rend une carte de 76 et qui complète le tiercé de tête de la 1re série messieurs du Classic Central Golf Tahiti Infos avec un total de 156. Maunuarii Taraufau a fini au pied du podium avec un score de 160. Logique respectée chez les dames car si Rarau Taerea-Pani fait moins bien dimanche que la veille en scorant 83 pour un total de 160, elle s’impose avec une nette avance devant Yvonne Wimer (177) et Hortense Schwarz-Ah-Lo (180). Nolan Yu Chip Lin (jeunes), Narii Faugerat Jr (2e série), Pierre Fassler (3e série) et Solange Taiarui (2e série) rentrent également dans le palmarès de l’épreuve dans leur série respective en brut.



Le Classic Central Golf Tahiti Infos se poursuivra dimanche prochain avec un scramble à la ficelle par équipe de deux, une formule ludique et plutôt destinée à une pratique décontractée du golf avec une pression de la compétition très relative.



Résultats Classement brut 1re série

Messieurs

1. Tuaraina Tamata (Fei Pi) 151 (78+73)

2. Matahiapo Wohler (Tahiti) 153 (75+78)

3. Michel Cuneo (Central) 156 (80+76)

4. Manuarii Taraufau (Tahiti) 160 (81+79)

5. Benoît Picault (Fun Golf) 161 (78+83)

6. Grégory Leric (Moorea) 163 (81+82)

7. Thibault Susset (Moorea) 163 (80+83)

8. Matahi Rodière (Excelsior) 164 (89+75)

9. Patrick Monpas (Fei Pi) 164 (80+84)

10. Vetea Mai (Tahiti) 166 (81+85)



Dames

1. Rarau Taerea-Pani (Fei Pi) 160 (77+83)

2. Yvonne Wimer (Tahiti) 177 (90+87)

3. Hortense Schwarz-Ah-Lo (Central) 180 (91+89)

4. Moana Coutrot (Moorea) 182 (90+92)

5. Elisabeth Sider (Fei Pi) 191 (97+94)



