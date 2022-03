Tuamotu : fin de la tournée État-Pays

Tahiti, le 8 mars 2022 – La délégation État-Pays a terminé sa tournée aux Tuamotu lundi à Takume, qui vient de se doter d'un nouveau débarcadère et dont la piste d'aéroport a été agrandie, puis à Fakarava où les élus ont présenté leurs projets pour la commune. Au total, neufs atolls de l'archipel ont été visités en quatre jours.



Lundi matin, la délégation menée par le président Édouard Fritch et le haut-commissaire Dominique Sorain, a poursuivi sa tournée des îles éloignées des Tuamotu. Après avoir visité Takaroa, Arutua, Anaa, Hikueru, Hao, Vahitahi et Nukutavake, ils se sont dirigés vers Takume. Cette commune associée à Makemo compte 150 habitants. Les autorités se sont rendues sur le site du débarcadère qui vient d'être refait à neuf, pour un montant de 360 millions de Fcfp, cofinancés par l'État (70%) et le Pays (30%) grâce aux fonds du troisième instrument financier (3FI), comme le précise le Pays dans un communiqué.

La délégation s'est ensuite rendue à l'aérodrome de l'atoll, dont la piste de 900 mètres a été mise aux normes par un élargissement à 30 mètres et allongée de 50 mètres afin de permettra aux ATR 42 de s’y poser. Car jusqu'à présent, Takume n'est desservi qu'une fois par mois par un Beechcraft de 7 places. Les travaux, dont l'investissement représente plus de 350 millions Fcfp, ont également été financés par le 3IF.



Transition énergétique



Depuis deux ans, le conseil municipal de Takume qui ne dispose pas de système communal de fourniture d'électricité, a décidé d'équiper l'atoll d'une centrale électrique avec trois groupes électrogènes et un réseau de distribution, pour un investissement d'environ 93 millions de Fcfp. Ce chantier est attendu de longue date par la population. Il est soutenu par le Pays à hauteur de 80 %. Lors de leur visite, le président et le haut-commissaire ont encouragé la commune dans la poursuite de l’électrification en complétant le dispositif avec des panneaux solaires, pour réduire la dépendance aux hydrocarbures. La commune pourra également compter sur le fonds de transition énergétique mis en place par le président Emmanuel Macron pour l'aider dans cette transition.

Après Takume, les autorités ont pris la direction de Fakarava, où elles ont été accueillies par le tāvana Étienne Maro. Leurs échanges ont porté sur les projets de développement tels que l'agrandissement du quai de Rotoava afin que les goélettes puissent accoster en toute sécurité. C'est donc à Fakarava que la tournée s'est achevée pour la délégation qui aura visité neuf atolls de l'archipel en quatre jours à la rencontre des Paumotu, qui comme le souligne le Pays dans son communiqué “sont dans la recherche constante de solutions endogènes” et dont la cohésion communautaire fait leur force.







Rédigé par Julie Barnac le Mardi 8 Mars 2022 à 14:11