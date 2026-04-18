

Trump publie un dessin montrant le Venezuela comme "51e Etat" américain

Tahiti le 12 mai 2026. Donald Trump a publié mardi sur sa plateforme Truth Social un dessin montrant le Venezuela aux couleurs des Etats-Unis avec comme légende "51e Etat", alors que son homologue à Caracas a affirmé que son pays n'avait "jamais envisagé" de devenir américain.



Le républicain se targue régulièrement de contrôler le pays d'Amérique latine, après avoir capturé le président déchu Nicolas Maduro le 3 janvier.



Le président américain, qui a menacé à plusieurs reprises de faire du Canada le "51e Etat américain" durant son mandat, transporte désormais ces vélléités sur le Venezuela.



En mars, il déjà avait publié un message évoquant cette possibilité: "De bonnes choses arrivent au Venezuela ces derniers temps (...) Etat n°51, quelqu'un?"



La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a nié lundi cette possibilité, affirmant que cela n'avait "jamais été envisagé, parce que s'il y a bien une chose que nous, Vénézuéliennes et Vénézuéliens, avons, c'est que nous aimons notre processus d'indépendance, nous aimons nos héros et héroïnes".



Elle a ajouté que son gouvernement travaillait à "un agenda diplomatique de coopération" avec les Etats-Unis, après avoir rétabli en mars les relations diplomatiques avec Washington, rompues par Nicolas Maduro il y a sept ans.

Rédigé par AFP le Mardi 12 Mai 2026 à 14:51 | Lu 184 fois





