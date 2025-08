Trump met à jour ses surtaxes douanières, le Canada et la Suisse durement touchés

Washington, États-Unis | AFP | vendredi 31/07/2025 - Le président américain Donald Trump a signé jeudi soir le décret fixant le montant des nouvelles surtaxes douanières qui toucheront les produits de dizaines de pays entrant aux Etats-Unis, bousculant l'ordre économique mondial avec ces barrières commerciales particulièrement prohibitives pour le Canada et la Suisse.



La Maison-Blanche, qui a l'ambition de "restructurer le commerce mondial au bénéfice des salariés américains", a accordé un répit de quelques jours. Ces nouvelles taxes sur les importations prendront effet le 7 août, et non ce vendredi 1er août comme attendu initialement, pour permettre aux douanes de s'organiser pour leur collecte.



"Le décret et les accords commerciaux conclus ces derniers mois rompent avec les règles qui régissaient le commerce international depuis la Seconde Guerre mondiale", a souligné Wendy Cutler, vice-présidente de l'Asia Society Policy Institute.



Ces décisions menacent d'augmenter les coûts des entreprises et les prix payés par les consommateurs. Elles risquent d'entraîner un ralentissement de l'économie mondiale, même si le Fonds monétaire international (FMI) s'est montré mardi moins pessimiste qu'il y a encore trois mois.



- Bourses en baisse -



Les Bourses européennes ont ouvert dans le rouge vendredi. La plupart des marchés asiatiques ont clôturé en petite baisse.



Pour certains pays, pas de surprise. La surtaxe affichée dans le décret est celle obtenue après des mois de négociations avec Washington qui a cherché à obtenir d'eux le plus de concessions possibles, sans subir de représailles.



L'Union européenne (UE), le Japon ou la Corée du Sud voient ainsi leurs produits taxés à hauteur de 15%, et le Royaume-Uni de 10%. L'UE a aussi obtenu une exemption pour des secteurs clés, mais d'autres surtaxes restent en place, à l'instar du vin et spiritueux dont les exportateurs français ont dit vendredi craindre "des effets" sur l'emploi.



- "Regret" et "déception" -



Pour d'autres pays, ce sera la douche froide, comme la Suisse, qui écope d'une surtaxe de 39%, bien davantage que ce qui lui avait été promis en avril (31%).



Le gouvernement fédéral suisse a pris acte de cette décision vendredi "avec grand regret", mais veut croire à "une solution négociée".



Le Canada voit les droits de douane appliqués à ses produits passer de 25% à 35%, sauf s'ils sont couverts par l'accord de libre-échange entre les trois pays d'Amérique du Nord.



Son Premier ministre Mark Carney s'est dit "déçu", mais a appelé à "acheter canadien et diversifier [les] marchés d'exportation" de son pays.



Ottawa n'a pas coopéré afin de réduire le flot de fentanyl et autres drogues entrant aux Etats-Unis, selon la Maison-Blanche. Donald Trump a aussi jugé un accord "très difficile" en cas de reconnaissance de la Palestine par le Canada, envisagée par Mark Carney.



La plus forte surtaxe concerne la Syrie (41%), suivie du Laos (40%).



Plusieurs économies asiatiques ont exprimé vendredi leur satisfaction de voir leurs exportations touchées par une surtaxe inférieure à ce que Washington avait brandi au départ.



C'est le cas de la Thaïlande, avec 19% contre 36% initialement, qui a salué un "succès majeur". Ou du Cambodge, 19% contre 49% initialement, qui a évoqué "la meilleure nouvelle possible".



- Le Mexique épargné -



La Chine, en négociations avec les Etats-Unis pour prolonger leur trêve commerciale courant jusqu'au 12 août, a dénoncé vendredi un protectionnisme qui nuit à "toutes les parties".



Un pays a échappé aux foudres de Donald Trump. Le Mexique a obtenu un sursis de 90 jours avant une éventuelle augmentation de droits de douane.



L'exécutif américain a en revanche puni le Brésil, plus tôt dans la semaine. Ses produits, hors exceptions, seront frappés par 50% de surtaxe, en représailles contre les poursuites visant l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, son allié d'extrême droite, accusé d'avoir tenté un coup d'Etat après sa défaite lors de l'élection de 2022.



Coïncidence du calendrier, une cour d'appel fédérale a commencé jeudi à Washington à examiner un appel devant déterminer si Donald Trump a outrepassé ses pouvoirs constitutionnels en imposant ces surtaxes, sans l'approbation du Congrès.



L'avocat des plaignants, des petites entreprises ainsi qu'une dizaine d'Etats américains, a notamment dénoncé "un accaparement de pouvoir sans précédent de la part d'un président en 200 ans".

