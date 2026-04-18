

Trump dit que les Etats-Unis ont besoin de "deux semaines" de plus pour éliminer toutes les cibles iraniennes

Tahiti le 10 mai 2026. Les Etats-Unis n'ont besoin que de "deux semaines supplémentaires" pour atteindre toutes leurs cibles en Iran, a assuré Donald Trump dans une interview enregistrée plus tôt dans la semaine et diffusée dimanche.



Interrogé par la journaliste indépendante Sharyl Attkisson, le président américain a par ailleurs répété que les Iraniens étaient "vaincus sur le plan militaire", et en a profité pour brocarder une nouvelle fois ses alliés de l'Otan en qualifiant l'alliance de "tigre de papier".



La publication de cette interview survient alors que l'Iran a annoncé dimanche avoir répondu à la dernière proposition américaine visant à mettre fin au conflit déclenché par Israël et les Etats-Unis le 28 février.



"Ils sont vaincus sur le plan militaire (...) peut-être ne s'en rendent-ils pas compte, mais je pense qu'ils le savent", a assuré Donald Trump à la journaliste.



Et d'ajouter: "cela ne signifie pas pour autant qu'ils ont dit leur dernier mot."



Il a laissé entendre que l'armée américaine pourrait "rester sur place deux semaines supplémentaires et frapper toutes les cibles. Nous avions certaines cibles en vue, et nous en avons probablement atteint 70% d'entre elles,



mais il y en a d'autres que nous pourrions encore frapper (...) ce ne serait que la touche finale", a-t-il ainsi déclaré.Il s'est par ailleurs exprimé sur l'Otan, qu'il a une fois de plus comparé à un "tigre de papier", se plaignant du fait que ses alliés n'avaient pas été "là pour aider".

Rédigé par AFP le Dimanche 10 Mai 2026 à 10:03 | Lu 219 fois





