Trump annonce des droits de douane supplémentaires de 25% sur l'Inde

Washington, États-Unis | AFP | mercredi 06/08/2025 - Le président américain Donald Trump a signé mercredi un décret ajoutant 25% de droits de douane sur les produits indiens, "en réponse à l'achat continu de pétrole russe", une source de revenus essentielle pour Moscou, a annoncé la Maison Blanche sur un de ses comptes X.



Cette nouvelle surtaxe vient s'ajouter à celle de 25% qui doit entrer en vigueur jeudi, en même temps que les droits de douane que M. Trump présente comme "réciproques", et ne sera effective que dans 21 jours, selon le décret. Elle ne s'appliquera pas sur un certain nombre de produits, ce qui vient en réduire sensiblement la portée.



Ces exemptions concernent cependant des produits visés par des droits de douane sectoriels spécifiques, comme l'acier ou l'aluminium, ou qui le seront prochainement, tels que les produits pharmaceutiques, importante industrie en Inde, ou les semiconducteurs.



La publication du décret a freiné la progression des cours du pétrole, qui restent néanmoins orientés à la hausse mercredi.



Cette mesure vise à réduire la capacité de Moscou à financer le conflit en Ukraine, présenté dans le décret comme "une menace inhabituelle et extraordinaire à la sécurité nationale et la politique étrangère des Etats-Unis".



"J'estime qu'imposer des droits de douane, tels que décrits ici, en plus des autres mesures prises pour répondre à l'urgence nationale sera plus efficace pour gérer cette menace", ajoute le président américain dans le texte du décret.



Après la Chine, l'Inde est le principal client russe pour son pétrole, qui représentait en 2024 près de 36% des importations indiennes en la matière, contre environ 2% avant la guerre, selon les données du ministère indien du Commerce.



New Delhi justifie cette dépendance au brut russe car "les approvisionnements traditionnels ont été détournés vers l'Europe après le déclenchement du conflit" en Ukraine, alors que les pays européens cherchaient des alternatives aux hydrocarbures russes.



Par ailleurs, les sanctions occidentales, en particulier le prix-plafond imposé sur le pétrole russe, l'a rendu d'autant plus intéressant pour les entreprises indiennes, qui ont ainsi pu économiser des milliards de dollars sur les coûts d'importation.



Mais Donald Trump a durci le ton ces dernières semaines vis-à-vis de New Delhi, citant notamment ces achats parmi les raisons de son mécontentement.



Il avait fait part mardi de son intention d'augmenter les droits de douane visant les produits indiens en réponse.



"L'Inde n'a pas été un bon partenaire commercial, car elle fait beaucoup d'affaires avec nous, mais nous n'en faisons pas avec elle. Donc nous nous sommes mis d'accord sur 25% mais je pense que je vais augmenter ce chiffre de manière significative dans les prochaines 24 heures, car ils achètent du pétrole russe", avait-il déclaré lors d'un entretien avec la chaîne CNBC.