

Trump accusé de racisme après avoir diffusé une vidéo des Obama en singes

Washington, États-Unis | AFP | vendredi 06/02/2026 - "Raciste", "charognard", "ignoble": les condamnations fusent vendredi aux Etats-Unis après que Donald Trump a publié sur sa plateforme Truth Social un montage vidéo conspirationniste dans lequel Barack et Michelle Obama sont représentés en singes.



La Maison Blanche a dénoncé une "fausse indignation".



La vidéo, d'un peu plus d'une minute, présente des preuves supposées de manipulations du scrutin de 2020, que le président républicain martèle contre toute évidence avoir remporté.



A la fin apparaît très rapidement un montage des époux Obama, le visage hilare sur un corps de primate, la jungle en toile de fond.



"Donald Trump est un charognard pernicieux, ignoble et détraqué", a réagi le chef de la minorité démocrate au Congrès américain, Hakeem Jeffries, sur X. L'élu afro-américain a appelé les républicains à "dénoncer l'intolérance répugnante" de leur chef de file.



Dans le camp conservateur, où les critiques du président américain sont généralement inexistantes ou très feutrées, le sénateur Tim Scott a demandé à Donald Trump de "retirer" la vidéo.



- "La chose la plus raciste" -



"Je prie pour que ce soit faux, parce que c'est la chose la plus raciste que j'ai vue sortir de cette Maison Blanche", a écrit sur X le seul sénateur républicain noir.



Vendredi matin, la vidéo avait reçu plusieurs milliers de mentions "J'aime" sur Truth Social mais aussi nombre de commentaires furieux.



Le montage a été posté à l'origine par le site d'extrême droite américain Patriot News Outlet, et republié à deux reprises par Donald Trump.



Il reprend des allégations, jamais prouvées, selon lesquelles la société de dépouillement Dominion Voting Systems aurait participé à une frande à grande échelle pour porter Joe Biden à la Maison Blanche en 2020 au détriment de Donald Trump.



Le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom, candidat potentiel à la présidentielle de 2028 et féroce opposant de Donald Trump, a dénoncé un "comportement ignoble".



Pour l'élu démocrate au Congrès Herb Conaway, "Trump est un vieil homme ignoble et raciste".



La Maison Blanche a réagi, fidèle à sa stratégie de communication offensive, qui consiste à défendre ou amplifier les messages du président, sans jamais reconnaître d'erreur ni exprimer de regrets.



"Ceci est extrait d'une vidéo publiée sur internet représentant le président Trump en roi de la jungle, et les démocrates en personnages du +Roi Lion+. Arrêtez cette fausse indignation et rendez compte de quelque chose qui, aujourd'hui, veut dire quelque chose pour le public américain", a déclaré la porte-parole du président américain, Karoline Leavitt, dans un communiqué transmis à l'AFP.



- Trump en "roi de la jungle" -



La vidéo à laquelle Karoline Leavitt fait référence est un dessin animé créé par le compte pro-Trump @xerias_x. On y voit plusieurs figures démocrates, comme par exemple Joe Biden et Hillary Clinton, dans un décor de savane, avec Donald Trump représenté en lion.



Mais la vidéo complotiste sur la fraude électorale diffusée par le président américain ne reprend qu'un seul très court extrait de ce dessin animé, celui qui montre les Obama en primates.



Au cours de la première année de son second mandat à la Maison Blanche, Donald Trump a intensifié son usage de visuels outranciers pour se glorifier ou ridiculiser ses détracteurs.



Il a par ailleurs une animosité particulière pour Barack Obama. L'an dernier, il avait publié une vidéo générée par IA montrant le premier président noir des Etats-Unis arrêté dans le Bureau ovale puis apparaissant derrière les barreaux en combinaison orange de prisonnier.



Il l'accuse de "trahison" pour une participation supposée à un "complot" autour de l’élection présidentielle de 2016.



L'administration Trump mène une lutte ouverte contre l'idéologie "woke", terme utilisé de manière péjorative par les conservateurs pour dénoncer ce qu'ils perçoivent comme un excès de militantisme en faveur des minorités.



Le chef de l'Etat a lancé une politique d'expulsion à grande échelle de sans-papiers et il joue ouvertement sur les craintes d'une frange de son électorat blanc de perdre son pouvoir politique et culturel.

le Vendredi 6 Février 2026 à 06:35 | Lu 82 fois





