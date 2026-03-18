

Trump accusé de démence après ses propos apocalyptiques sur l'Iran

Tahiti le 7 avril 2026. Donald Trump n'a jamais été mesuré dans ses propos ni préoccupé de leur cohérence. Mais face à l'Iran, il a franchi un palier dans l'outrance et la confusion, nourrissant les attaques de ses adversaires sur sa santé mentale.



Dimanche, le président américain a écrit sur sa plateforme Truth Social: "Ouvrez le Putain de Détroit, espèce de tarés, ou vous vivrez en Enfer - VOUS ALLEZ VOIR!". Et d'ajouter: "Gloire à Allah."



Puis mardi: "Une civilisation entière va mourir ce soir", a-t-il averti.



Interrogée sur ces propos, qui ont alimenté des spéculations sur un recours à l'arme nucléaire, la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt a déclaré: "Le Président seul sait où nous en sommes et ce qu'il va faire."



Le dirigeant républicain a fait de sa personnalité "sans filtre" une marque de fabrique. Ses proches expliquent que ses propos les plus assourdissants sont une fine stratégie destinée à égarer l'adversaire et ses partisans y voient un gage d'authenticité.

"Cinglé" Les opposants de Donald Trump s'interrogent au contraire sur sa santé mentale et interprètent ses dernières déclarations comme autant de preuves qu'il s'enfonce dans la démence.



"Il semble avoir perdu le contrôle", a accusé le sénateur démocrate Jack Reed. "Les facultés mentales du président sont en train de s'effondrer", a dénoncé l'élue progressiste Alexandria Ocasio Cortez.



"Le temps est venu de dire non" au président, a lancé l'influent commentateur d'extrême droite Tucker Carlson, à l'intention des cadres de la Maison Blanche et de l'armée.



L'ex-députée trumpiste Marjorie Taylor Greene, devenue féroce critique, avait estimé dimanche que Donald Trump était "devenu fou".



Rejoignant de nombreux démocrates, cette figure ultra-conservatrice a plaidé mardi pour le recours au 25ème amendement.



Ce texte permet, au travers d'une procédure contraignante, de déposer de force un président jugé incapable d'exercer ses fonctions.



Rédigé par AFP le Mardi 7 Avril 2026 à 09:05 | Lu 732 fois





