Trophées du sport 2020 : Qui sera votre sportif préféré ?

Baptisé à ses débuts "Tahiti Infos ATN Challenge", le concours des Trophées du sport a été initié en 2015 par Tahiti Infos, en partenariat avec Air Tahiti Nui. Dès la deuxième édition, en 2016, Polynésie la 1ère a rejoint l’aventure et, l'année suivante, la Pacifique des Jeux s’est également associé à l’événement.



Le concours vise à récompenser les athlètes qui se sont illustrés dans leurs disciplines respectives lors de l’année écoulée, selon des critères prédéfinis. Au-delà de la popularité des sportifs, en plus de leur haut niveau de performance en compétition, leur comportement et leur exemplarité sont considérés. Ainsi, si un athlète a remporté de bons résultats dans l’année, il devra aussi avoir montré de lui une image valorisante et vertueuse, propre à être un exemple pour notre jeunesse tout en valorisant l’image de la Polynésie à l’extérieur.



"Ça fait deux mois que l'on travaille régulièrement avec les autres partenaires pour cette nouvelle édition", explique Fabrice Juste, directeur éditorial de Polynésie la 1ère. "Nous avons contacté également les différentes fédérations sportives, parce nous ne sommes pas forcément au courant de toutes les performances des athlètes. Et donc, après plusieurs débats, il y a eu un consensus sur 18 personnes qui semble, selon nous, représenter au mieux les meilleures performances sportives de l'année. Nous avons aussi mis l'accent sur la parité hommes/femmes entre les candidats."



Le public pourra d'ailleurs découvrir au fil des prochaines semaines sur Tahiti Infos et Polynésie la 1ère les portraits détaillés des 18 sportifs sélectionnés cette année.