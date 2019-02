Trophées du sport 2019: Raihere Dudes sacré sportif de l'année

PAPEETE, le 16 février 2018- Tous les acteurs du sport polynésien étaient réunis vendredi soir au grand théâtre à l'occasion de la 5ème cérémonie des Trophées du sport pour applaudir les exploits et les performances des sportifs et des évènements qui nous ont fait vibrer en 2018. C'est au terme d'une soirée spectaculaire que le nom du grand gagnant a été révélé. C'est Raihere Dudes, champion de MMA qui a recueilli le plus de votes du public et remporté le grand prix des Trophées du sport 2019.



La cérémonie des Trophées du sport 2019 a été un véritable succès vendredi soir. Ce rendez-vous, aujourd'hui très attendu par le monde sportif permet de mettre à l'honneur les athlètes qui se sont démarqués pendant l'année. Tous les sportifs qui ont été présentés lors de la soirée ont fait l'objet d'une pré-sélection et réalisé de très belles performances. Un jury a sélectionné parmi eux et pour 10 catégories les meilleurs d'entre eux. Ainsi, le prix du meilleur espoir féminin a été remis à Vahine Fierro (surf), le prix du meilleur espoir masculin est revenu à Moana Pito. (football). Le Va'a était à l'honneur pour les meilleures équipes, avec le prix de la meilleur équipe femme décerné à Teva Va'a, et le prix de la meilleur équipe Homme à Shell Va'a. Le prix du meilleur athlète perfomer a été attribué à Raihere Dudes (MMA), celui de la meilleure athlète Elite à Marguerite Temaiana (Vaa) . Le prix du meilleur athlète Elite a été décerné à Michel Bourez (surf)



Des prix spéciaux ont également été décernés pour les catégories handisport , Vaihere Doudoute ( Aviron) et Raiarii Teuiau (Va'a) ont ainsi été distingués. Les sports traditionnels ont également été mis à l'honneur avec Eriatara Ratia ( lever de pierre) et Vaiarava Roopinia, (porteuse de fruits). Le prix du meilleur évènement de l'année à été attribué au Championnat du monde de va'a de vitesse, reçu par Jean Chicou le président du comité organisateur . Les partenaires de l'opération ont également distingué certains athlètes pour leur exemplarité ou leur engagement. Le prix Tahiti Infos est revenu à Vetea David (surf), Air Tahiti Nui a distingué son ambassadeur Mihimana Braye ( surf) le prix Polynesie 1ère a été attribué à Charley Maitere et Béatrice Langomazino, ( Va'a) , La Pacifique des jeux a salué les performances de Trésor de Polynésie (Diam 24) .



Un moment fort de la soirée a été la remise d'un chèque de 200 000 francs , fruits de l'opération "rame avec ton coeur" à Doud de Saint-Cyr pour les enfants de la Saga.