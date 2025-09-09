

Trophées To’a Reef : quels coups de cœur du public ?

Tahiti, le 6 octobre 2025 - Le compte à rebours est lancé pour les prix coups de cœur du public des Trophées To’a Reef 2025, avec 16 associations et acteurs privés en lice dans la catégorie “projets” et 25 établissements scolaires dans la catégorie “écoles”. L'Ifrecor invite la population à découvrir ces initiatives créatives et engagées, et à voter en ligne pour la plus impactante jusqu’au 17 octobre, avec une dotation à la clé pour les lauréats.





Les trophées To’a Reef sont organisés par l’Initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor) de Polynésie avec le soutien de nombreux acteurs privés et publics, dont le Pays et l’État. Plusieurs prix viendront récompenser les projets en faveur de la protection des récifs et des lagons : outre le grand prix To’a Reef 2025, cette deuxième édition met également l’accent sur l’innovation, les archipels, la sensibilisation, la science participative et l’éducation associée à la culture.



La population a aussi son mot à dire à travers les prix coups de cœur du public. Ce lundi, l'Ifrecor a annoncé l'ouverture des votes en ligne via sa page Facebook : les internautes ont jusqu'au vendredi 17 octobre, à midi, pour élire l'initiative "la plus efficace". Les 41 candidatures y sont détaillées avec 16 associations et acteurs privés en catégorie "projets" et 25 établissements scolaires en catégorie "écoles". Entre environnement, culture et nouvelles technologies, le choix va être difficile avec un panel d'initiatives inspirantes dans les cinq archipels.

​Créativité et engagement

On retrouve par exemple les Tamari’i Guardians de A Ti’a Matairea avec des ateliers ludiques organisés à Huahine “pour transmettre aux enfants les clés de la protection du lagon”. Une classe de seconde du lycée La Mennais présente le projet Te ‘upa o te moana, qui consiste à capter les sons avec des hydrophones pour “détecter la pollution sonore et révéler la richesse acoustique de la biodiversité marine”. À l’Éco-center Bora Bora, c’est “Te Piiraa o te honu, le cri de détresse de la tortue marine” pour sensibiliser les jeunes générations à “connaître, aimer et protéger” les tortues. Du côté des “petits gardiens du lagon de Maiao”, l’engagement passe notamment par la création de nurseries de bénitiers associée à la lutte contre la pollution. Des projets et des ambitions à découvrir en intégralité sur les réseaux sociaux.



À la clé pour les plus “likés”, une enveloppe de 500 000 francs pour le prix coup de cœur du public “projets” et de 200 000 francs pour le prix coup de cœur du public “écoles”. Au total, c’est une dotation de 4,3 millions qui est prévue pour les 13 prix des Trophées To’a Reef pour “soutenir et récompenser les actions et solutions à fort impact”. La sélection des lauréats par le jury, composé des membres du comité opérationnel de l’Ifrecor, est fixée au jeudi 23 octobre.

