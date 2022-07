Trop attiré par ses jeunes nièces

Tahiti, le 25 juillet 2022 – Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été condamné lundi à trois ans de prison avec sursis en comparution immédiate pour des attouchements sexuels commis sur deux nièces âgées de 10 et 14 ans.



Un jeune homme de 25 ans, originaire de Raiatea, a été jugé lundi en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Papeete pour des attouchements sur ses deux jeunes nièces. Les victimes, de 10 et 14 ans au moment des faits, n’avaient pas pu faire le déplacement jusqu'à Tahiti et étaient représentées par l’Association polyvalente d’actions judiciaires (APAJ). Pour les deux victimes, les faits ont eu lieu à plus de cinq ans d'intervalle. Mais c'est le témoignage récent de la seconde victime, agressée en janvier 2022, qui a conduit à libérer la parole de la première. Visiblement traumatisée, la première victime avait fini par raconter ce qui lui était arrivé avec le même oncle en août 2016.



À la barre lundi, le jeune prévenu à l’air timide ne se souvenait même pas combien de fois il avait touché les jeunes victimes, mettant tous ses actes sur le compte de l’alcool. Quand les gendarmes et l’expert psychologique l’ont interrogé sur les raisons qui l’ont poussé à caresser l’une de ses deux jeunes nièces, le prévenu a uniquement affirmé l’avoir "trouvé belle" et "aimer comment elle s’habille, avec des shorts courts". Sans casier judiciaire notable, le jeune homme a finalement été condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis probatoire et mise à l’épreuve de deux ans, assorti d’une obligation de soins psychologiques et d’une inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Il devra également indemniser ses victimes à hauteur de 600 000 Fcfp et 400 000 Fcfp pour leur préjudice moral.