

Troisième mandat pour Tearii Alpha

Teva i Uta - C’est le maire sortant, Tearii Alpha, qui a été réélu pour la troisième fois avec 53,16 % des voix. La tête de liste de Tuiau ia Teva i Uta pourra continuer de travailler pour sa commune comme il le fait depuis 2014.



Trois listes étaient présentées cette année sur la commune de Teva i Uta. Tuiau ia Teva i Uta du maire sortant Tearii Alpha, celle de Richmond dit Opeta, Tahuaitu no oe Teva i Uta, et la dernière, Te Niu no Teva i Uta, d’Alain Robert Sangue. Avec 53,16 %, c’est le maire sortant Tearii Alpha qui reste maire pour un troisième mandat. Entre Mataiea et Papeari, 5 239 personnes sont allées voter. Avec seulement 37,30 % d’abstention, la population s’est mobilisée pour se rendre aux urnes ce dimanche.



Tourné vers la population et l’avenir, le tāvana a séduit encore une fois ses électeurs avec un programme qui va reconnecter tout le monde aux intérêts communaux. Créer de l’emploi pour donner de l’activité à la population reste une des missions principales. Tearii Alpha compte bien entrer aussi dans l’ère numérique pour faciliter les démarches administratives de ses administrés. Mais le principal reste la famille et les problèmes liés aux dérives de la société. La culture et la spiritualité seront deux piliers forts de ce travail.



L’équipe en place aura donc besoin de toutes ses forces pour continuer à avancer et emmener sa communauté vers un futur prospère.





Rédigé par Manu Rodor le Lundi 16 Mars 2026 à 00:54 | Lu 153 fois



