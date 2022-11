Trois voiliers du Globe40 à Papeete

Tahiti, le 10 novembre 2022 - Partis d’Auckland en Nouvelle-Zélande le 29 octobre dernier, trois équipages sur cinq, en lice pour la course au large de voilier Globe40, ont franchi jeudi matin la ligne d’arrivée de la quatrième étape… à l’entrée de la rade de Papeete ! L’équipage japonais de Milai est arrivé en tête, à 4h39 jeudi matin, suivi de Amhas à 7 minutes d’intervalle, et de Sec Hayai plus tard dans la matinée.



La course au large de voiliers monocoques Class40, baptisée Globe40, en est déjà à la moitié de son périple autour du monde. Partis le 26 juin dernier de Tanger au Maroc, les cinq équipages encore en lice ont atteint la Nouvelle-Zélande, après avoir fait un stop à l’île Maurice, en passant par le Cap-Vert. Après avoir passé près de cinq mois de navigation au total, les voiliers ont franchi la ligne d’arrivée de la quatrième étape à l’entrée de la rade de Papeete. Tout droit venus d’Auckland en Nouvelle-Zélande, les équipages ont navigué pendant douze jours au moins, pour les plus rapides, avant d’accoster dans la marina de Papeete.



Durant tout leur périple, les navigateurs sont accompagnés du comité organisateur, qui les attendent à chaque arrivée, pour veiller à la sécurité et au respect du règlement. Une équipe qui se charge de relever les compteurs horaires des moteurs du navire, au départ et à l’arrivée de chaque étape. Il est question de s’assurer qu’ils n’ont pas été mis en marche durant le trajet.



Dans le classement de cette quatrième étape, c’est l’équipage japonais de Milai qui est arrivé en tête à 4h39 du matin, avec 12 jours et 15 heures de navigation. L’équipage d’Amhas est arrivé en deuxième position à sept minutes d’écart avec Milai, à 4h46 ce matin. Plus tard dans la matinée, le podium a été complété par l’équipage originaire des Pays-Bas, Sec Hayai, arrivé à 8h25 après 12 jours et 19 heures de navigation. Encore au nord de Huahine ce matin, les deux derniers voiliers de la course ne devraient pas arriver avant vendredi.



Un séjour polynésien de deux semaines



A leur débarquement, les trois équipages ont été accueillis à la polynésienne, avec des colliers de fleurs et un spectacle de danse marquisienne du groupe Kaipeka o te Kaikaiana. Durant leur escale au fenua, les cinq équipages en profiteront pour se reposer et faire la révision de leur voilier. Ce sera également l’occasion de découvrir la Polynésie puisqu’un programme bien chargé est attendu pour ces deux prochaines semaines.



Dans un premier temps, une bénédiction des équipages est prévue le 16 novembre, sur la place Tu-Marama de Papeete, à partir de 17 heures. Le 23 novembre, une parade avec des élèves des écoles de voile est programmée dans la baie de Matavai à Mahina, dans l’après-midi aux alentours de 15 heures. Les équipages reprendront ensuite leur chemin au départ de Matavai, le 26 novembre à 15 heures, direction Ushuaia en Argentine. Certains skippers changeront de co-équipier avant de poursuivre la course.



Pratique

Il est possible de suivre l’événement sur le site internet www.globe40.com ainsi que sur les pages Facebook et Instagram de Globe40. L’avancement des concurrents en mer sur la cartographie du site internet avec une mise à jour de position toutes les quatre heures sur www.globe40.com/cartographie



