Trois suspicions de cas de covid-19 sur un bateau péruvien

En fin d'après-midi, nos confrères de TNTV ont révélé qu'un bateau de pêche péruvien se dirigeait sur les Marquises avec trois cas suspects de covid-19. En fin de journée, ce bateau qui se situait à plus de 20 heures de bateau des Marquises, a effectivement demandé à rejoindre Nuku Hiva pour que des professionnels de santé viennent en aide à deux personnes fiévreuses et à une personne qui serait dans un état préoccupant à bord. Toujours selon nos confrères, cette personne souffrirait d'une "détresse respiratoire". A l'occasion du point presse de la cellule santé qui s'est tenu ce lundi, le docteur Jean-Marc Segalin a réagi à ce sujet en expliquant qu' "il y a des procédures qui ont été préparées à la fois par le centre 15 et par le Pays" pour faire face à ce type de situation.Ainsi, les 30 membres de l'équipage devraient arriver à Nuku Hiva dans le courant de la journée de mardi et ne pourront pas descendre à terre. Ils seront pris en charge par le Samu qui se rendra à bord pour évaluer l'état des trois cas-suspects. Selon nos informations, une évasan vers le Centre hospitalier de Polynésie française (CHPF) pourra être envisagée si l'état d'un des cas-suspects le nécessitait.