Trois recrutements de Polynésiens et un concours local pour la DTPN

Tahiti, le 21 juillet 2022 – Sur le sujet sensible des mutations de gardiens de la paix en Polynésie française, le haut-commissariat a précisé jeudi les annonces d'un concours local permettant le recrutement de sept nouveaux policiers cette année et le retour de trois fonctionnaires d'État polynésiens au sein de la Police nationale.



Au lendemain des déclarations du délégué syndical Unité SGP Police, Wallace Teina, sur le sujet des fonctionnaires d'État mutés à la Direction territoriale de la police nationale (DTPN) en Polynésie française, le haut-commissariat a diffusé un communiqué pour préciser les annonces du syndicaliste. Le sujet de la mutation de sept fonctionnaires d'État d'origine métropolitaine, alors que les familles de plusieurs gardiens de la paix d'origine polynésienne déploraient le refus de leur mutation avait déclenché une vive polémique avant le premier tour des dernières élections législatives. Le sénateur Teva Rohfritsch avait à l'époque écrit sur ce point au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le président du Pays Édouard Fritch avait annoncé un recours pour suspendre ces mutations.



Dans son communiqué, le haut-commissariat précise avoir demandé "l’ouverture d’un concours de gardiens de la paix du corps d’État pour l’administration de la Polynésie française (CEAPF)" pour "favoriser l’emploi local et assurer la pérennité du CEAPF". Cette demande a récemment reçu un accord favorable des services centraux de la police nationale, annonce le haut-commissariat. "Ce concours local permettra le recrutement de 7 nouveaux policiers cette année." Les précisions quant aux modalités d’organisation de ce concours feront l’objet d’une communication ultérieure. Par ailleurs, trois personnels administratifs et techniques recrutés en Polynésie seront prochainement intégrés dans les services de la DTPN. Sur un effectif de 198 fonctionnaires, la DTPN compte 7 fonctionnaires métropolitains sous contrats en Polynésie française.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Jeudi 21 Juillet 2022