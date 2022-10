Trois projets d’investissement défiscalisés

Tahiti, le 26 octobre 2022 – Les sociétés Tuha’a Pae, Herevai Charter et l’hôtel Cook’s Bay bénéficient d’une aide financière accordée par l’État sous l’égide de la défiscalisation.



Les sociétés Tuha’a Pae, Herevai Charter et l’hôtel Cook’s Bay bénéficient d’une aide financière accordée par l’État sous l’égide de la défiscalisation en faveur de trois projets des secteurs du tourisme et du transport maritime, annonce mercredi un communiqué du haut-commissariat.

Avec la reprise des activités au sortir de la crise sanitaire et économique, ces secteurs suscitent de nombreuses demandes, notamment du tourisme.



Trois projets d’investissement productif



Dans un premier temps, sur 140,9 millions de Fcfp de coût total d’investissement sur le projet d’acquisition de matériel de transport de marchandises et de stockage, de la société de transport maritime interinsulaire Tuha’a Pae, seule la première tranche du montant de 105,1 millions de Fcfp fait l’objet d’un agrément fiscal, indique le communiqué de l’Etat. L’aide fiscale pour cette première tranche s’élève donc à 41,6 millions de Fcfp. Cette aide nationale s’intéresse à la continuité territoriale maritime interinsulaire et au maintien d’une cinquantaine d’emplois.



Quant à la société Herevai Charter, son plan d’extension de flotte bénéficie également d’une aide fiscale nationale, puisqu’elle répond à une demande croissante des touristes en proposant des prestations de type croisière privée et qu’elle participe indirectement à l’économie des secteurs de l’hébergement et du commerce, dans les destinations-hôte de leurs passagers. Ainsi, le coût total du programme d’investissement, sur le dessein d’acquisition de deux navires de plaisance – de type Excess 11 –, est de 103,5 millions de Fcfp. Une initiative qui favorise le maintien et la création d’emploi des secteurs du tourisme et du transport maritime.



Concernant l’hôtel Cook’s Bay en rénovation depuis mars 2021, et prévu pour une mise en service en début de l’année prochaine, le plan d’investissement porte essentiellement sur les travaux de rénovation de l’établissement et sur l’acquisition d’équipements mobiliers. Sur un coût total excédant de près le milliard de Fcfp, l’aide fiscale nationale finance le projet à hauteur de 295 millions de Fcfp, soit environ 30%. Par le biais de ce dispositif de défiscalisation nationale, l’État explique contribuer à la création de 21 emplois et à l’augmentation et à la diversification de l’offre d’hébergement sur le créneau de l’hôtellerie de moyenne gamme avec trois étoiles, représentant une alternative aux hôtels haut de gamme, dits cinq étoiles.