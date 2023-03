Trois offres de rachat pour le Tahiti Ia Ora Beach Resort

Tahiti, le 16 mars 2023 – Le tribunal mixte de commerce a étudié jeudi les trois offres déposées par les groupes Redcore, Arkans Hermes Centauri et Doha Properties pour le rachat du Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punaauia qui avait été liquidé en novembre dernier. Le tribunal a fixé la date limite de dépôt des offres au 21 avril.



Alors que le tribunal mixte de commerce (TMC) a étudié lundi les six offres formulées par six groupes pour le rachat des deux Sofitel de Bora Bora qui appartiennent au samoan Frédérick Grey, il a étudié jeudi les trois offres de rachat cette fois formulées par les groupes Redcore (dirigé par Niki Vontas), Doha Properties (groupe qatari) et Arkans Hermes Centauri (groupe américain) pour le rachat d'un autre hôtel de Frédérick Grey, le Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punaauia qui avait été liquidé en novembre dernier faute de repreneur. Le TMC a fixé la date limite de dépôt des offres au 21 avril prochain. Lors d'une autre audience programmée au 11 mai, il pourrait choisir l'un des candidats au rachat.



Le Tahiti Ia Ora Beach Resort, ancien Méridien, avait été acquis par Frédérick Grey en 2012 puis fermé en 2020 après avoir été lourdement impacté par la crise sanitaire. Déclaré en cessation de paiements le 10 décembre 2021, l'établissement hôtelier avait été complètement liquidé en novembre dernier. Les salariés avaient quant à eux été licenciés après avoir espéré durant plusieurs mois que l'hôtel allait être racheté.